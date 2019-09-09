Saçı dikkat çeken suçlunun ilanı kaldırıldı

İngiltere’de Newport bölgesinde bulunan Gwent Polis Merkezi, aranması bulunan bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını Facebook’taki resmi hesaplarından yayınlayarak, görenlerin kendilerine bilgi vermesini istedi.

BİNLERCE PAYLAŞIM ALDI

İlginç saç şekli ile Jermaine Taylor isimli şüphelinin fotoğrafının bulunduğu ilan, kısa sürede binlerce yorum, 90 bin beğeni ve binlerce paylaşım aldı.

POLİS AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Şüphelinin saç modeli, ilanın önüne geçince polis ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

İkinci açıklamada polis, yoğun ilgileri nedeniyle herkese teşekkür eden ve uluslararası takipçilerine ‘hoş geldin’ diyerek, “Kabul etmemiz gerekiyor ki bazı yorumlar bizi de güldürdü ama komiklik ile taciz arasındaki çizgi geçilirse sizleri uyarmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

Yorumların devam etmesi üzerine bir açıklama daha yayınlayan polis, “Sosyal medyada taciz eden yorumlar yapmak kanuna aykırıdır ve takipçilerimizi yasal işlem yapabileceğimiz konusunda uyarıyoruz” dedi.

Tüm olayın ve aranan kişinin resmi medyada da ilgi çekince polis tüm açıklamaları ve fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

(DHA- Fotoğraf: Gwent Polis Merkezi)



