Saçımı kes (OYUN)
Makas kullanımı okul öncesi çocuklarının ince motor gelişimleri için oldukça yararlıdır. Ayrıca bu oyun sayesinde çocuklar çizgileri takip ederken el-göz koordinasyonu da gelişmiş olur.
30 Nisan 2021, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Renkli fon kartonları, dil çubukları, keçeli kalem, makas, yapıştırıcı
NASIL OYNANIR?
Kartonlara saç kısımları farklı çizgi şekillerde olacak şekilde kafalar çizin. Bu kafaları kesin ve çubukları yapıştırın. Çocuğunuzdan çizgilerin şekillerine göre bu insanların saçlarını kesmesini isteyin.