Etkinlik Rehberi Saçımı kes (OYUN)

Saçımı kes (OYUN)

Etkinlik Rehberi

Saçımı kes (OYUN)

Makas kullanımı okul öncesi çocuklarının ince motor gelişimleri için oldukça yararlıdır. Ayrıca bu oyun sayesinde çocuklar çizgileri takip ederken el-göz koordinasyonu da gelişmiş olur.

30 Nisan 2021, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Renkli fon kartonları, dil çubukları, keçeli kalem, makas, yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Kartonlara saç kısımları farklı çizgi şekillerde olacak şekilde kafalar çizin. Bu kafaları kesin ve çubukları yapıştırın. Çocuğunuzdan çizgilerin şekillerine göre bu insanların saçlarını kesmesini isteyin.

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