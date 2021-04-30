Saçımı kes (OYUN)

MALZEMELER

Renkli fon kartonları, dil çubukları, keçeli kalem, makas, yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Kartonlara saç kısımları farklı çizgi şekillerde olacak şekilde kafalar çizin. Bu kafaları kesin ve çubukları yapıştırın. Çocuğunuzdan çizgilerin şekillerine göre bu insanların saçlarını kesmesini isteyin.