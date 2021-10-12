Saçınızın dış tabakası (kütikül) düz durmadığında saçlar kabarır. Kıvrılmış ve hasar görmüş kütiküller, saçın gücünü ve elastikiyetini korumak için gereken nemi hapsedemez. Nemden yoksun bırakılan saçlar, nemli havadaki suyu emer. Saç telinin gözenekli dış yüzeyi atmosferden gelen nemin geçmesine izin vererek saç tellerinin şişmesine neden olarak kabarık bir görünüm oluşturur. Bunu önlemek oldukça kolaydır.

Saçın Kabarıklığı Nedenleri Nelerdir?

Nem seviyesindeki değişiklikler saçın kabarmasına, pürüzsüz dokusunu ve parlaklığını kaybetmesine neden olur. Nemli hava, rüzgar ve UV radyasyonu, kabarmaya neden olan en yaygın çevresel faktörlerdir. Isınan iç ortam havası da kabarmaya ve uçuşan saçlara neden olabilir. Diğer yandan doğal olarak kuru, narin saçlar kalıtsal olabilir. Farklı saç tipleri neme maruz kaldığında farklı tepkiler verir.

Kabarık saçlar kurudur çünkü neme karşı bariyer sağlayan koruyucu yağlardan yoksundur. Aşırı yıkama veya aşırı ısı kullanımı gibi bazı saç bakımı ve saç şekillendirme uygulamaları, kuruluğa, hasara ve kırılmaya neden olarak kabarma görünümüne katkıda bulunabilir. Diğer kabarma kaynakları, saç boyama, ağartma ve perma gibi kimyasal saç tedavileridir. Çok fazla kimyasal kullanmak saçı koruyucu yağlardan arındırabilir ve nem tutma sürecine yardımcı olan kütikül tabakasına zarar verebilir. Aşırı işlem görmüş saçlar kuru ve gözeneklidir ve nemli havadaki nemi kolayca emer.

Saç Kabarıklığını Gidermek İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Aşırı yıkama, saçı doğal yağlarından arındırarak elektriklenmeyi kontrol etmeye ve önlemeye yardımcı olur. Normal veya kuru saça sahip kişilerin saçlarını haftada en fazla iki kez yumuşak, sülfatsız bir şampuan kullanarak yıkamaları tavsiye edilir. Şampuan ve saç kremi kullandıktan sonra saçınızı sıcak suyla durulamayın, çünkü sıcak su kütikülü yükseltir ve kabarmaya neden olur.

Saçınızı taramak için saç fırçası kullanmaktan kaçının. Özellikle plastik bir tarak kullanırken fırçalama, saç kütikülünü bozarak saçın statik olmasına neden olabilir. Aşırı fırçalama da saç tellerini uzatarak kırılmaya neden olabilir. Kırılma, bu "kabarık" görünüme yol açan bükülmüş saç parçaları bırakır. Saç ürünlerinde raf ömrünü uzatmak için sıklıkla alkol ve diğer koruyucu maddeler kullanılır. Alkol dolu saç şekillendirici ürünler saçı kurutarak kabarma görünümüne neden olabilir. Elektriklenmeyi azaltmak için alkolsüz şekillendirici ürünlerini tercih edin.

Mümkünse, sıcak şekillendirme araçlarının kullanımını durdurun veya azaltın. Yassı demir kullanıyorsanız, düşük sıcaklık ayarında başlayın ve aşırı ısıdan saça zarar vermemek için 365 F'yi aşmayın. Elektriklenmeyi önlemek için saçlarınızı rüzgara ve neme maruz bırakmaktan kaçının. Rüzgarlı ve nemli günlerde saçınızı topuz yapın veya toplayın. Tüm bunlardan sonra;

Kütikülü yumuşatmak ve saçınızı iyi nemli tutmak için her şampuanladığınızda durulama kremi kullanın. Kütikülü kapatmak, kabarmayı önlemek ve parlaklık kazandırmak için bakım aşamasında soğuk su kullanın. Fön çekmeden önce saçınızın yüzde 90 oranında kurumasını bekleyin. Statik elektriği azaltmaya yardımcı olan iyon teknolojisine sahip bir saç kurutma makinesi seçin.

Kütikülleri yumuşatmak ve saç tellerinizin kabarmasını önlemek için düşük sıcaklık ayarlarını kullanın ve aşağı doğru hareketlerle kurutun. Kuru saçınızı nemle beslemek, hasarlı telleri onarmak ve yumuşaklığı ve parlaklığı artırmak için haftada bir kez derinlemesine bakım uygulayın. Zeytin, avokado ve jojoba yağları gibi güçlü nemlendirici bileşenler içeren paketler kullanın.

Dolaşmaları nazikçe gidermek ve taramadan kaynaklanan hasarı önlemek için saçınız hala nemliyken durulanmayan bir saç kremi uygulayın. Bir saç kremi, kilitlerinizi ekstra nemle doldurur ve kıvırcık telleri yumuşatmaya yardımcı olur. Kırılmayı azaltmak için saçınızı ıslakken geniş dişli bir tarak kullanarak nazikçe tarayın. Saçınızdaki elektriklenmeyi önlemek için plastik tarak veya fırça kullanmaktan kaçının.



