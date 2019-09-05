Saçını yaptırdı, parasını ödemeden kaçtı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.

Öğle saatlerinde genç yaşlardaki bir kadın, manken Azra Akın, şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, basketbolcu Kerem Gönlüm ve Mehmet Okur gibi ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine geldi.

6 SAAT BOYUNCA SAÇINI YAPTIRDI

Çalışanlarla konuşan kadın bir süre sonra müşteri gibi koltuğa oturdu. Ardından çalışanlar tarafından kadının saçına çeşitli işlemler yapıldı. Bunun dışında bir de kaynak saç taktıran kadın, yaklaşık 6 saat boyunca güzellik merkezinde kaldı.

'ARABADAN CÜZDANIMI ALACAĞIM'

İşlemler bittikten sonra hazırlanarak kasaya giden kadın, borcunun ne kadar olduğunu sordu. Çalışanın hesap makinesiyle yaklaşık 4 bin 500 lira hesap çıkarttığı kadın, iş yeri sahibine cüzdanının arabada olduğunu söyledi. Bunun üzerine boynundaki ufak çantasını kasaya bırakan kadın, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı.

BIRAKTIĞI ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Olayın ardından kadının uzun bir süre geri gelmediğini fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak etrafta kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine kadının kasaya bıraktığı çantayı açan iş yeri sahibi, içinin boş olduğunu görünce şoke oldu. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra Levent Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM'

Olay hakkında konuşan iş yeri sahibi Coşkun Ayaksız, “Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bayan gayet mütevazi ve güzel bir şekilde geldi. Saçlarına kaynak yaptırmak istediğini söyledi. Saçlarına analiz ve kaynak işlemi yapıldı. Saçları takıldıktan sonra manikür, pedikür, el ve ayak bakımları, saç bakımı ve renk değişimi gibi işlemler yapıldı. Ondan sonra kasaya geldi, sonra da beni çağırdılar. Bayan cüzdanı arabada unuttuğunu ve çantayı bırakıp ‘hemen cüzdanımı alıp geleceğim ve ödemeyi yapacağım’ dedi. O arada biz asistanlardan birini göndermek istedik ama istemedi. Gelmeyince biz merak ettik ve çantaya baktık ancak içi boştu. Daha sonra görüntülere baktık, kendisinin saç öncesi ve sonrası diye görüntülerini de çekmiştik. Onları incelediğimiz zaman gözünü hiç kapatmadığı ve kameraya bakmadığını fark ettik. Dışarıya çıkarken de hızlı bir şekilde çıkarak uzaklaşıyor. Çıktı ve bize 15 lira değerindeki boş bir çantayı bıraktı” dedi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yasal işlemlerin başladığını ifade eden Ayaksız, “Yaklaşık 4 bin 350 lira gibi bir rakam tutuyordu. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Hiç yaşamadığımız için biz de açıkçası şaşkınız. Buraya genelde ünlüler, basketbolcular, futbolcu eşleri, devlet erkanından ve sanat camiasından gelenler oluyor. Sonuçta taktığımız saç kafasında, saçına baktığı zaman ‘evet, ben bu saçların ücretini ödemedim ve kaçtım mı diyecek?’ Psikolojik olarak biz algılayamıyoruz” dedi.

Polis ekipleri, güveni kötüye kullanarak ücret ödemeden kaçan kadının yakalamak için çalışma başlattı.

İHA