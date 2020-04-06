Saçınızın yağ ve nem dengesini koruyun

Saç derisindeki ölü hücrelerin çeşitli sebeplerle saç aralarına yayılması veya omuzlara dökülmesi ile yaşanan kepek sorunu, fiziksel sağlığımızı olmasa da psikolojimizi ve sosyal yaşantımızı ciddi ölçüde olumsuz etkileyebiliyor. Temiz saçlarda da olabilen ve bakımsız bir görünüme yol açan kepekten kurtulmanın en etkili yöntemi, doğru saç bakım ürünlerini kullanmaktan geçiyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose Cosmetics’in eğitmenleri, kepekten kurtaran önerilerde bulundu.

Kepek, hem kuru hem de yağlı saçlarda görülebilir. Bu nedenle saçınızın yağ dengesini koruyacak ürünler kullanın.

Saçınızı her gün yıkamaktan kaçının, çok sıcak su ile yıkamayın.

Özellikle bazı saç şekillendirici ürünler saçınızda kalıntı bırakarak kepek oluşumuna neden olabilir. Kalıntı bırakmayan ürünler kullanın, aksi durumda ise saçınızı yıkayarak arındırın.

Cildiniz kuruysa saç derinizi nemlendirmek için özel bakım uygulayın.

Omega-3 alımınızı artırarak cildinizin yağ üretimini ve nemlenmesini destekleyin.

Doğru ürün kullandığınız halde kepek sorununuz devam ediyorsa, derinizde kaşıntı veya kızarıklık varsa doktora başvurmayı ihmal etmeyin.

Mikro peeling etkisi saçı derinlemesine temizliyor

Morfose Cosmetics’in Anti Dandruff (Kepeğe Karşı Etkili) Serisi’nde yer alan şampuan, saç kremi ve losyon, özel formülleriyle saçı kepekten arındırıp besliyor. Kepeğe Karşı Etkili Şampuan, içeriğindeki salisilik asit ile mikro peeling etkisi göstererek saç derisini ölü hücrelerden ve kepekten arındırıyor. Derinlemesine temizlik sağlayan şampuan, saç derisindeki kaşıntıyı giderip rahatlama sağlıyor. Düzenli kullanıldığında saç derisindeki kepeği yok eden ve yeni kepek oluşumunu engelleyen ürün aynı zamanda, saçlara pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

Hem kepeği hem de kopmaları önleyen krem

Anti Dandruff Serisi’ndeki Kepeğe Karşı Etkili Saç Kremi ise nemlendirici ve besleyici özel aktifleri ile saçları ağırlaştırmadan bakım yapıyor. Sağlıklı saç derisinin oluşumunu destekleyen krem, sebum dengesini sağlayarak koparak dökülmelerin de önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Saç derisindeki kuruluğu gideren losyon

Morfose’un saçları kepeklerden arındırarak sağlıklı ve bakımlı bir görünüm sunan serisindeki Kepeğe Karşı Etkili Losyon da içeriğindeki özel aktifler sayesinde kepek ve aşırı sebum salgısı gibi istenmeyen durumların önüne geçiyor. Panthenol ile saç derisindeki kuruluğu gideren losyon, B3 ve B5 vitaminleriyle de saçın güçlenmesini destekliyor. Ürünün içeriğindeki mentol ise saç derisine ferah ve arınmış bir his veriyor.