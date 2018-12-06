Sacit Aslan, Kanal D'de canlı yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu ve kendisine 'bitik' diyen Bülent Ersoy'a cevap verdi.

Sacit Aslan, "Ersoy'un kıyafeti yoktu, Nazan Şoray'ın kıyafetlerini giydi. Sizi şerefimle temin ederim sokakta bana 'a' diyemez. Bir gün karşı karşıya oturalım, Bülent Ersoy'la hesaplaşalım, bu konu kapansın. Rahmetli Oya Aydoğan haklı o zaman, Nur Yerlitaş haklı o zaman. Kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. İlk Bebek Maksim'e geldiği o günleri arar hale gelir" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT ERSOY HEM 'ARAP ATIYIM' DİYOR HEM DE...

Sacit Aslan, "Bülent Ersoy hem 'Arap atıyım' diyor hem de havaalanından tekerlekli sandalye ile çıkıyor" dedi.



