Sackboy: A Big Adventure PS5 inceleme - Tekrar tekrar oynamak isteyeceğiniz oyunlardan biri
2009 Yılında LittleBigPlanet çıktığında Sackboy karakteri ile ilk kez tanışmıştık. Çok sevildiği için PlayStation için bir maskot haline gelen Sackboy’un yeni jenerasyon için hazırlanan oyunu da şimdi oyuncular için piyasaya çıktı. PS3 zamanında Sackboy’un yaptığı çıkışı belki de ilerleyen zamanlarda Astro için görebiliriz, kim bilir. Biz de Sackboy: A Big Adventure ya da Türkçe adıyla Sackboy: Büyük Macera’yı PlayStation 5 platformunda sizler için inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
20 Kasım 2020, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
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Sackboy’un yeni oyunu olan Sackboy: Büyük Macera karakteri üstten gördüğümüz 3D bir yapıya sahip ve detaylara daha çok hakim olmanızı sağlıyor. Oyunu isterseniz lokal co-op olarak dört kişilik bir ekiple oynayabilir ya da tek oyuncu olarak devam edebilirsiniz. Sackboy: Büyük Macera, karakterin biraz daha kendini gösterebildiği ve ortalıkta sıçrayıp, düşmanları yumruklayabildiği bir ortam sunuyor.
Oyunun ilk başında karakterimiz Sackboy ile tanıştığımızda kendisi Hayaldünya (Craftworld) adlı yerde arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçiriyor. Fakat, bu barış ortamı maalesef çok uzun sürmüyor ve oyunun kötü karakteri Vex ortaya çıkıyor. Vex, Hayaldünya’nın bütün vatandaşlarını kaçırırken Sackboy son anda bir roket gemisinin içine kaçıp kurtulmayı başarıyor. Oyun içinde ilerlerken Vex sizi sinir edeceği için ondan kolayca nefret edebilirsiniz.
Sackboy’un kendi savunmak için kullandığı yumruk, zıplama ve yuvarlanma hareketleri gibi birçok hareketi var. Daha önce LittleBigPlanet serisinde gördüğümüz zaman zaman kullandığı özel hareketler de burada yer alıyor. SumoDigital bunları yaparken önceki serilerden de esinlenmiş ve üstüne yeni şeyler katmış. Ayrıca, artık oyun içi mağazadan Sackboy’u kendi isteğinize göre özelleştirebilirsiniz.
Yakın dövüş mekaniği oyun için büyük bir faktör olmadığından karşınıza ilk çıkan düşmanları tek hamlede alt edebiliyorsunuz. İlk başlarda Sackboy sanki biraz yavaş hareket ediyor diyebilirsiniz ama zamanla alışıyorsunuz. Oyunun ilerleyen dönemlerinde dönerek ve sıçrayarak yapacağınız saldırıları öğreniyorsunuz ki bu işinizi daha da kolaylaştırıyor.
Açıkçası oyun ilk açıklandığı zaman çoğu kişinin radarına girmemişti ve yeni jenerasyona gelmesinin çok fark yaratacağını düşünmemişlerdi. Burada büyük bir yanılgıya düştüler çünkü oyun içindeki detaylar gerçekten iyi çalışılmış. Özellikle Sackboy’un üzerindeki en küçük iplik parçasını bile görebiliyorsunuz. Müzik konusunda da oyun ile uyumu gayet iyi ve bölümlere çok güzel bir hava kattığını söyleyebilirim.
Müziklerden bahsederken ciddi anlamda lisansları alınmış büyük parçalardan bahsediyoruz. Bu oyunun aklınızda yer etmesi için bütün olanaklar zorlanmış ve Madonna’nın şarkısından Britney Spears’ın Toxic parçasına kadar pek şey için para harcanmış. Oyun ilk duyurulduğunda kimsenin aklına böyle bir şey geldiğini düşünmüyorum. Uptown Fonk çalarken balon patlatmak benim için sürpriz oldu ama eğlenceliydi.
Size karakterinizi istediğiniz şekilde giydirebileceğiniz söylemiştik. Oyun içinde topladığınız Toplanazilir’ler ile Zom Zom’un dükkanına gidip kıyafet ya da aksesuar alabilirsiniz. Seçenekleriniz bu türde bir oyun için oldukça geniş ve yaratıcı. Dağcı kıyafetinden tutun Festival Şeytanı’na, hatta Kırmızı Başlıklı Kız kostümüne kadar burada pek çok seçenek var.
Sonuca bağlayacak olursak…
Sackboy: Büyük Macera oyunseverlerin zevkle oynayacağı ve yetişkinlerin çocuklarına gönül rahatlığıyla oynatabileceği zevkli bir oyun. Lokal co-op ile arkadaşlarınızla oynadığınızda gecenizi renklendirebilirsiniz.
Bunu samimi söylüyorum ki Türkçe dublaj gerçekten çok iyi olmuş. Özellikle Zom Zom’u çok beğendim. PlayStation Türkiye’yi böyle kaliteli bir dublaj ekibiyle çalıştığı için kutluyorum, kaliteleri her zaman olduğu gibi en üst seviye.
Sackboy: Büyük Macera’yı Türkçe dil desteği ile beraber PlayStation 5 için 539 TL’ye sahip olabilirsiniz.
Artıları
Türkçe dublaj
Çeşitli ve eğlenceli bölümler
Yeni 3D açı ve güzel grafikler
Çocuklar için süper seçim
Eksileri
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