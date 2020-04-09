Alışveriş Saçlara doğal ve mat görünüm

Saçlara doğal ve mat görünüm

Alışveriş

Saçlara doğal ve mat görünüm

Egos’un yenilenen wax’ları erkeklerin saçlarını kusursuzlaştırmaya yardım ediyor. İçerdiği doğal kil mineralleriyle saçlara mat bir görünüm veren Egos Mat Wax, doğallıktan yana olanların tercihi oluyor.

09 Nisan 2020, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Egos Wax ailesinin yenilenen üyesi Egos Mat Wax ile saçlarda doğal bir görünüm sağlıyor. İçerdiği doğal kil mineralleri ile yağı emerek saça mat ve doğal bir görünüm veren Egos Mat Wax, tere ve suya dayanıklı yapısıyla saça verilen şekil gün boyu bozulmuyor.

Seride; Egos Mat Wax’in yanı sıra Egos Ultra Güçlü Tutuş Wax ile Egos Göz Alıcı Parlaklık Wax da yer alıyor.


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evde bakım dönemine hazır mısınız?