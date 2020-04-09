Saçlara doğal ve mat görünüm

Egos Wax ailesinin yenilenen üyesi Egos Mat Wax ile saçlarda doğal bir görünüm sağlıyor. İçerdiği doğal kil mineralleri ile yağı emerek saça mat ve doğal bir görünüm veren Egos Mat Wax, tere ve suya dayanıklı yapısıyla saça verilen şekil gün boyu bozulmuyor.

Seride; Egos Mat Wax’in yanı sıra Egos Ultra Güçlü Tutuş Wax ile Egos Göz Alıcı Parlaklık Wax da yer alıyor.



