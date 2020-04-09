Saçlara doğal ve mat görünüm
Egos’un yenilenen wax’ları erkeklerin saçlarını kusursuzlaştırmaya yardım ediyor. İçerdiği doğal kil mineralleriyle saçlara mat bir görünüm veren Egos Mat Wax, doğallıktan yana olanların tercihi oluyor.
09 Nisan 2020, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
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Egos Wax ailesinin yenilenen üyesi Egos Mat Wax ile saçlarda doğal bir görünüm sağlıyor. İçerdiği doğal kil mineralleri ile yağı emerek saça mat ve doğal bir görünüm veren Egos Mat Wax, tere ve suya dayanıklı yapısıyla saça verilen şekil gün boyu bozulmuyor.
Seride; Egos Mat Wax’in yanı sıra Egos Ultra Güçlü Tutuş Wax ile Egos Göz Alıcı Parlaklık Wax da yer alıyor.