Saçlardaki beyazları kapatan doğal formül: Siyah çay maskesi
Saçlarınızdaki beyazları hazır satılan kimyasal boyalarla kapatmak yerine evinizde hazırlayabileceğiniz doğal bir karışımla kapatmaya ne dersiniz?
Belli bir yaştan sonra saçlarımızda beyazlar ortaya çıkmaya başladığında hemen hemen hepimiz soluğu ya kuaförlerde ya da bir kozmetik dükkanında alıyoruz. Bu nedenle sürekli kimyasal maddeye maruz kalıyoruz.
Aslında bunun kimyasalsız bir çözümü var.
Malzemeler
6 adet dövülmüş yeşil ceviz
3 adet kırmızı soğan kabuğu
1 tutam defne yaprağı
1 adet kırmızı elmanın kabukları
1 çorba kaşığı siyah çay
1 tatlı kaşığı karanfili
1,5 litre su
Hazırlanışı ve uygulanışı
Ceviz, kırmızı soğan kabuğu, defne yaprağı, kırmızı elmanın kabukları, siyah çay ve karanfili, 1,5 litre suyun içinde 10 dakika boyunca kaynatıp çay gibi demleyin. Her gün saç diplerinize sürün.
Faydaları
Bu karışım, saçınızı besler ve renginin koyulaşmasını sağlar.
Uyarı: Sarı saçlar için uygun değildir.
Önemli not: Bu karışımı 3 günde tazelemeniz gerekiyor.
Aslında bunun kimyasalsız bir çözümü var.
İşte beyazları kapatan doğal karışım...
Malzemeler
6 adet dövülmüş yeşil ceviz
3 adet kırmızı soğan kabuğu
1 tutam defne yaprağı
1 adet kırmızı elmanın kabukları
1 çorba kaşığı siyah çay
1 tatlı kaşığı karanfili
1,5 litre su
Hazırlanışı ve uygulanışı
Ceviz, kırmızı soğan kabuğu, defne yaprağı, kırmızı elmanın kabukları, siyah çay ve karanfili, 1,5 litre suyun içinde 10 dakika boyunca kaynatıp çay gibi demleyin. Her gün saç diplerinize sürün.
Faydaları
Bu karışım, saçınızı besler ve renginin koyulaşmasını sağlar.
Uyarı: Sarı saçlar için uygun değildir.
Önemli not: Bu karışımı 3 günde tazelemeniz gerekiyor.