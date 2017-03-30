Saçlardaki beyazları kapatan doğal formül: Siyah çay maskesi



İşte beyazları kapatan doğal karışım...

Malzemeler

Hazırlanışı ve uygulanışı

Faydaları

Belli bir yaştan sonra saçlarımızda beyazlar ortaya çıkmaya başladığında hemen hemen hepimiz soluğu ya kuaförlerde ya da bir kozmetik dükkanında alıyoruz. Bu nedenle sürekli kimyasal maddeye maruz kalıyoruz.Aslında bunun kimyasalsız bir çözümü var.6 adet dövülmüş yeşil ceviz3 adet kırmızı soğan kabuğu1 tutam defne yaprağı1 adet kırmızı elmanın kabukları1 çorba kaşığı siyah çay1 tatlı kaşığı karanfili1,5 litre suCeviz, kırmızı soğan kabuğu, defne yaprağı, kırmızı elmanın kabukları, siyah çay ve karanfili, 1,5 litre suyun içinde 10 dakika boyunca kaynatıp çay gibi demleyin. Her gün saç diplerinize sürün.Bu karışım, saçınızı besler ve renginin koyulaşmasını sağlar.Sarı saçlar için uygun değildir.Bu karışımı 3 günde tazelemeniz gerekiyor.