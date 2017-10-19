Saçlarınız çabuk yağlanmasın!



Egos Refresh Kuru Şampuan: 18,90 TL

Saçlarınız hem ihtiyacı olankavuşsun hem de yağlı görünmesin istiyorsanız size bir önerimiz var. Kuru şampuan kullanın!Günlük hayatın koşuşturmasıyla kendine zaman ayıramadığında, saçlarına istediğin hacmi sağlamak için Egos’dan güzel bir haber var. Egos’un yeni ürünü Refresh, hızlı bir şekilde kirlenen, yağlanan saçların kurtarıcısı olmaya aday.markasıEgos, portföyüne eklediği yeni ürünü Refresh ile zamanla yarışanlara kolaylık sağlıyor. Dış etkenler ya da yapısı nedeniyle yağlanmaya yatkın olan saçlara anında hacim kazandıran Egos Refresh, özel formülü sayesinde saçtaki yağı hızla emiyor. Acıbadem Üniversitesi’nde yapılan araştırmada saçtaki yağın yüzde 90’ını emdiği kanıtlanan Egos Refresh, hacmini kaybetmiş saçlara hareketlilik katıyor. Ve saçta beyazlık bırakmıyor.