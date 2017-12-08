Saçlarınız kolay taransın

Ashley Joy Saç Bakım Spreyi, badem yağı ve buğday proteini ile zenginleştirilmiş özel formülüyle duştan sonra saçların kolay ve sorunsuz şekilde taranmasını sağlıyor. Saçları besleyerek kırılan saç uçlarının yeniden yapılanmasına yardımcı oluyor. Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde elektriklenmeyi önleyen sprey, saçlara parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor.Ashley Joy Saç Bakım Spreyi saçların kolay şekil almasını ve fönün kalıcı olmasını sağlarken, ısı ve mekanik işlemlerin saça verdiği zararı engellemeye yardımcı oluyor. Paraben içermeyen bakım spreyi, durulama gerektirmiyor.