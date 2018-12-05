Saçlarınız sağlıkla ışıldasın

Güzellik algısının en önemli oyuncuları arasında yer alan saçlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlarken, psikolojik anlamda da olumlu bir etki yaratıyor. Saçların bakımlı olması kişinin ifadesi ve motivasyonu üzerinde oldukça önemli bir role sahip.

SAĞLIKLI SAÇLAR MOTİVASYON SAĞLIYOR

Bu noktada yeni yılda alınan kararları uygulamaya geçirmek için gerekli motivasyonu sunan saçlar, değişmek için de güzel bir başlangıç noktası sağlıyor.

YIPRANMIŞ SAÇLAR ÖZENSİZ, SAĞLIKLI SAÇLAR ÇEKİCİ GÖSTERİYOR

Kuru hava, rüzgar, mevsim değişiklikleri saçın kurumasına ve parlaklığını kaybetmesine yol açıyor. Bu durum saçların daha bakımsız kişinin ise özensiz görünmesine sebep oluyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, saçları bakımsız görünen kişilerin çevre tarafından umursamaz, tembel ve kendine bakmayan biri gibi algılanmasına yol açtığını gösteriyor. Tam tersi bir durumda ise kişinin çok daha güzel, çekici, bakımlı ve özenli biri gibi görünmesini sağlıyor. Bu noktada yenilenmek ve saçları yeni yıla hazırlamak için işe öncelikle saçlardan başlamak, saç köklerini güçlendirmek ve nemlendirmek gerekiyor. Doğanın mucizesi yağlardan faydalanarak hazırlayacağınız bir saç maskesiyle saçların kaybettiği ışıltı tekrar kazandırılabilir.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN DOĞAL MASKE

Malzemeler:

½ maydanoz,

3 yemek kaşığı mayonez,

4-5 ceviz içi,

1 tatlı kaşığı polen,

1 tatlı kaşığı toz maya,

½ kahve fincanı ceviz yağı,

½ kahve fincanı zeytinyağı,

½ kahve fincanı susam yağı,

1 tutam kuru hatmi çiçeği

Hazırlanışı:

Saçın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak olan maske için öncelikle hatmi çiçeğini toz haline getirin. Sonra bütün malzemeleri karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı süzün, saçınıza yedirin ve 2 saat bekleyin. Ardından saçınızı doğal bir şampuanla yıkayın.