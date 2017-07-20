Saçlarınızda doğal dalgalar yaratın

Yeni geliştirilen Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi, içeriği ve formülüyle doğal deniz dalgası etkisi yaratmak isteyenlerin yeni tercihi olacak. Saçlara doğal bir görünüm kazandıran sprey, saçların uzun süre formunu ve hacmini koruyor.Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olmaya aday olan sprey, özel geliştirilen içeriği ve formülünün yanı sıra kokusuyla da fark yaratıyor. Saçları kolaylıkla şekil alanlara ise, sadece doğal deniz dalgalarının tadını çıkarmak kalıyor.