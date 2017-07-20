Saçlarınızda doğal dalgalar yaratın

Güneşin sıcaklığı, yosun kokusu, dalga sesleri… Denizi, yazı kim sevmez ki? Denize özlem hiç bitmez. Yaz aylarının deniz esintisini saçlarına taşımak isteyenlere  güzel bir haber var...

20 Temmuz 2017, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
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Saçlarınızda doğal dalgalar yaratın
Yeni geliştirilen Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi, içeriği ve formülüyle doğal deniz dalgası etkisi yaratmak isteyenlerin yeni tercihi olacak. Saçlara doğal bir görünüm kazandıran sprey, saçların uzun süre formunu ve hacmini koruyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olmaya aday olan sprey, özel geliştirilen içeriği ve formülünün yanı sıra kokusuyla da fark yaratıyor. Saçları kolaylıkla şekil alanlara ise, sadece doğal deniz dalgalarının tadını çıkarmak kalıyor.

Egos Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey fiyatı: 19,90 TL



 

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