Saçlarınızı nemlendirin

Dove’un yeni Lavanta Yağı ve Biberiye Özlü saç bakım serisi saç tellerini dipten uca kalınlaştırarak daha hacimli ve gür olmasını sağlarken Avokadı Yağı ve Kalendula Özlü saç bakım serisi ilk yıkamadan itibaren dökülmeleri en aza indiriyor. Hindistan Cevizi ve Zerdeçal Yağı içeren yeni saç bakım serisi ise saçları güçlendiriyor ve yıpranmaları gideriyor.

Canlandıran ve Yenileyen Avokado:

Avokado Yağı ve Kalendula Özlü Şampuan ve Bakım Kremi: İlk yıkamadan itibaren dökülmeyi azaltıyor, saçı dayanıklı hale getiriyor.

Avokado Yağı ve Kalendula Özlü Nemlendirici Duş Jeli: Cilde yenilenmiş hissi veriyor.

Güçlendiren Hindistan Cevizi:

Hindistan Cevizi ve Zerdeçal Yağı ile Güçlendirici Şampuan ve Bakım Kremi: Saçı dipten uca güçlendiriyor ve yıpranmaları gideriyor.

Hindistan Cevizi Yağı ve Badem Sütü Özlü Nemlendirici Duş Jeli: Yumuşak ve besleyici formülü ile cilde üstün bakım sağlıyor.

Rahatlatan Besleyici Lavanta:

Lavanta Yağı ve Biberiye Özlü Şampuan ve Bakım Kremi: Saçı kalınlaştırıyor, hacimli ve gür bir görünüm sağlıyor.

Lavanta Yağı ve Biberiye Özlü Nemlendirici Duş Jeli: Rahatlatıcı ve yorgunluğu yatıştırıcı formülü ile cildi günün stresinden uzaklaştırıyor.

Fiyat Listesi

Dove Nemlendirici Bakım Serisi Şampuan: 15,90 TL

Dove Nemlendirici Bakım Serisi Saç Kremi:13,90 TL

Dove Nemlendirici Bakım Serisi Duş Jeli: 19,90 TL