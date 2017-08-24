Saçlarınızın kolay taranabilmesi için...

Paraben içermeyen doğal formülüyle zor taranan saçların bakımını kolaylaştıran Ashley Joy Saç Bakım Spreyi, kırılan saç uçlarının yeniden yapılanmasına yardımcı oluyor. Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde elektriklenmeyi önleyen sprey, saçlara parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor.Ashley Joy Saç Bakım Spreyi saçların kolay şekil almasını ve fönün kalıcı olmasını sağlarken, ısı ve mekanik işlemlerin saça verdiği zararı engellemeye yardımcı oluyor. Durulama gerektirmeyen bakım spreyi hem ıslak hem de kuru saça uygulanabiliyor.6 Eylül tarihine kadarWatsons mağazalarından temin edebilirsiniz.