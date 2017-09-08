Saçlarınızın sağlıklı uzamasını istiyorsanız...

SAÇLARINIZI NEMLENDİREREK PARLAK GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

PARABEN VE PARAFİN İÇERMİYOR

Bedenimiz gibi saçlarımız da yaşlanıyor. Bu durum kendini kimi zaman dökülmelerle, kimi zaman da mat ve sağlıksız bir saçla gösterebiliyor.Nemini ve sağlığını yitiren saçlar, antioksidan etkisi bulunanile yeniden sağlığına kavuşuyor. İçeriğindeki yoğun argan ve zeytinyağı özleriyle gençlik ve sağlık aşılayan şampuan, kırılmalara karşı kalkan görevi üstlenerek saçların daha canlı, sağlıklı ve güçlü olmasını sağlıyor.Saçın uzamasını ve güçlenmesini destekleyen formülüyle saçtaki yıpranmayı gözle görülür şekilde azaltan Ashley Joy Argan ve Zeytinyağlı Şampuan, içeriğindeki argan yağı ile saçlarınızı nemlendirerek daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise saç uçlarının kırılmasını önlemeye yardımcı oluyor. Keratin yapının zayıflamasıyla birlikte daha kolay kırılan saçlar, argan yağının nemlendirici etkisi ve zeytinyağının kırıkları onarma gücüyle yeniden şekilleniyor.Düzenli kullanımında saçlarınızın yeniden yapılanmasını destekleyen ürün, saçlarınızı ağırlaştırmadan bakım yapıyor. Paraben ve parafin içermeyen şampuan tüm saç tipleri için ideal.