Beyaz saçlı kişiler günlük önlemler almak için beyaz saç şampuanları, kapatıcı tozlar gibi ürünler kullansa da uzun vadede pek işe yaramayabiliyor. Peki, saçtaki beyazları hangi renk boya kapatır? Beyaz saçlı kişilerin işini kolaylaştıracak boya renkleri...

SAÇTAKİ BEYAZLARI HANGİ RENK BOYA KAPATIR?

Son dönemlerde beyaz gri saç, trend saç modelleri olarak karşımıza çıksa da birçok kişi beyaz saçları yok etme çabasındadır. Hatta birçok kişi beyazlayan saçlar eski rengine dönebilir mi sorusunu da araştırmaktadır.

Saçlarını yeni beyazlamaya başladı ise beslenmenize dikkat ederek ve uygun vitaminler kullanarak beyazlayan saçları eski rengine çevirme ihtimaliniz var. Bunun için uzman bir dermatologdan veya bir saç uzmanından destek almanız işe yarayabilir.

Çok ünlü boya markası beyaz saçlı kişiler için beyaz saç boyası sunmaktadır. En iyi beyaz kapatan saç boyası hangisi sorusundan ziyade boya sonrasında uzayan saçlardaki beyazları kamufle edebilecek renkleri seçmelisiniz.

Beyaz saçlara hangi renk boya sorusunda doğru renkleri bulmak beyaz saç nasıl kapatılır sorusunun cevabı olacaktır.

Beyaz saça küllü kumral, beyaz saça sarı boya, beyaz saça kumral boya gibi boya renkleri kullanılarak beyaz saçlardan kurtulmak mümkün. Bunlar dışında kısa ve kısa süreli çözümler için dip boya spreyleri ve beyaz saç kapatıcı şampuan önerilebilir.



