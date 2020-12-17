Magazin Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor

Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor

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Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yayınlanan son bölümünde dengeler değişti. Herkesten intikam almak için planlarını uygulamaya başlayan Volkan bundan sonra neler yapacak? Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 11. bölümde Asya saldırıya uğruyor. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı, Sadakatsiz 10. bölüm videoları ve detaylar haberimizde...

17 Aralık 2020, Perşembe 01:43 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 10. bölümde Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

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Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak? Sadakatsiz 11. bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı


Sadakatsiz 10. bölüm özel klipleri

Derin'de beni yaşatmaya çalışıyorsun!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-derinde-beni-yasatmaya-calisiyorsun

Volkan'ın karısı kimmiş göster!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-karisi-kimmis-goster

Sansasyonel partinin dedikodusunu yaptılar!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sansasyonel-partinin-dedikodusunu-yaptilar

Kimse beni düşünmüyor anne!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-kimse-beni-dusunmuyor-anne

Sen benim geleceğimsin!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sen-benim-gelecegimsin

Gönül, fena bozguna uğradı!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-gonul-fena-bozguna-ugradi

Davetsiz misafir Gönül!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-davetsiz-misafir-gonul

Sana hayran olmamak elde değil!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sana-hayran-olmamak-elde-degil

Selçuk, Nil'e gözdağı veriyor!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-selcuk-nile-gozdagi-veriyor

Volkan'ın bitmek bilmeyen yalanları!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-bitmek-bilmeyen-yalanlari

Asya'yı başhekimlikten alacaksınız!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-asyayi-bashekimlikten-alacaksiniz

Volkan'ın sahte gülleri olay çıkardı!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-sahte-gulleri-olay-cikardi

Volkan, Asya'nın peşini bırakmıyor!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkan-asyanin-pesini-birakmiyor

Derin, şovunu yaptı!

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-derin-sovunu-yapti

Asya'yı kim tehdit ediyor?

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-asyayi-kim-tehdit-ediyor

Bu gece burada kalır mısın baba?

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-bu-gece-burada-kalir-misin-baba

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