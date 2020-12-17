Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yayınlanan son bölümünde dengeler değişti. Herkesten intikam almak için planlarını uygulamaya başlayan Volkan bundan sonra neler yapacak? Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 11. bölümde Asya saldırıya uğruyor. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı, Sadakatsiz 10. bölüm videoları ve detaylar haberimizde...
17 Aralık 2020, Perşembe 01:43 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 10. bölümde Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.
Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak? Sadakatsiz 11. bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 10. bölüm özel klipleri
Derin'de beni yaşatmaya çalışıyorsun!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-derinde-beni-yasatmaya-calisiyorsun
Volkan'ın karısı kimmiş göster!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-karisi-kimmis-goster
Sansasyonel partinin dedikodusunu yaptılar!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sansasyonel-partinin-dedikodusunu-yaptilar
Kimse beni düşünmüyor anne!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-kimse-beni-dusunmuyor-anne
Sen benim geleceğimsin!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sen-benim-gelecegimsin
Gönül, fena bozguna uğradı!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-gonul-fena-bozguna-ugradi
Davetsiz misafir Gönül!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-davetsiz-misafir-gonul
Sana hayran olmamak elde değil!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-sana-hayran-olmamak-elde-degil
Selçuk, Nil'e gözdağı veriyor!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-selcuk-nile-gozdagi-veriyor
Volkan'ın bitmek bilmeyen yalanları!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-bitmek-bilmeyen-yalanlari
Asya'yı başhekimlikten alacaksınız!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-asyayi-bashekimlikten-alacaksiniz
Volkan'ın sahte gülleri olay çıkardı!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkanin-sahte-gulleri-olay-cikardi
Volkan, Asya'nın peşini bırakmıyor!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-volkan-asyanin-pesini-birakmiyor
Derin, şovunu yaptı!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-derin-sovunu-yapti
Asya'yı kim tehdit ediyor?
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-asyayi-kim-tehdit-ediyor
Bu gece burada kalır mısın baba?
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/10-bolum-bu-gece-burada-kalir-misin-baba