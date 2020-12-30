Magazin Sadakatsiz 12. bölüm 2. fragmanı yayında! Volkan, Derin'e ihanet mi ediyor?

Sadakatsiz 12. bölüm 2. fragmanı yayında! Volkan, Derin'e ihanet mi ediyor?

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Sadakatsiz 12. bölüm 2. fragmanı yayında! Volkan, Derin'e ihanet mi ediyor?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

30 Aralık 2020, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin rating rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, bu hafta 12. bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz 12. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Volkan, şimdi de Derin'e mi ihanet ediyor?

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Volkan'ın ofiste sakladığı cep telefonunu bulan Derin, büyük bir hayal kırıklığı ve korku yaşıyor. Volkan'ın onu aldatmış olma ihtimalini düşündükçe deliye dönüyor. Peki Volkan'ın ikinci telefonunda Derin ne görecek? Gerçekten bir ihanet söz konusu mu?

Volkan çileden çıkıyor

Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?

Sadakatsiz 12. bölüm 2. fragmanı

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