Magazin Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, Derin'i çıldırtıyor

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, Derin'i çıldırtıyor

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Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, Derin'i çıldırtıyor

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisi bomba gibi bir bölümle daha evlerinize konuk oldu. Sadakatsiz 16. heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelirken Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı da yayınlandı. Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

04 Şubat 2021, Perşembe 00:30 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Cansu Deren Melis Sezen ve Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz 16. bölüm ile yine heyecanı artırdı. Volkan, Derin'in hırsı nedeniyle Asya ile Ali arasına girmesine dayanamaz. Evde işler karışmıştır. Ancak bu durumda Asya'nın yanında olan Bahar, etkili bir planla Ali'yi eve gitmeye ikna etmek için harekete geçer. Ali'nin okulda karıştığı kavgada kurtarıcısı Derin olur ve bu durumda Asya kritik bir karar vermiştir.

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı


Sadakatsiz 17. bölüm özeti

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

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