Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz 18. bölümde neler yaşandı?

Asya’nın dönüşü ve Derin’e karşı kazandığı zafer, Derin’i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali’nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan’ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

Gönül Güçlü'ye şok!

Diziye sonradan dahil olan Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'e oğlunun babasının Haluk Güçlü olduğunu söylüyor. Bu gerçek karşısında dünyası başına yıkılan Gönül, Haluk'un karşısına "Olayın kendisi senmişsin" diyor.

Gönül Güçlü'nün bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor. Derin bu gerçeği öğrenecek mi? Selçuk'la kardeş olduğunu öğrendiğinde nasıl tepki verecek?

Heyecan dolu yeni bölüm salı akşamı Kanal D ekranlarında...







