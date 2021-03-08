Magazin Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de taşlar yerinden oynuyor!

Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de taşlar yerinden oynuyor!

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Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de taşlar yerinden oynuyor!

Sadakatsiz 21. Bölüm Fragmanı yayında. Asya, Derin'i yıkacak o büyük hamleyi yapacak mı?

08 Mart 2021, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
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Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde anne ve babasını çok erken kaybetmiş, otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doktorun hayatı ve evliliğinde yaşadığı sorunlar anlatılıyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen,Burak Sergen Gözde Seda Altuner, Nazlı Bulum gibi çok sayıda oyuncu yer alıyor...


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