Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur.

Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

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