Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin hayatının şokunu yaşıyor
Sadakatsiz 22. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Büyük ses getiren fragmanda Volkan'ın Asya'ya söylediklerini duyan Derin hayatının şokunu yaşıyor.
17 Mart 2021, Çarşamba 01:39 Son Güncelleme:
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Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur.
Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!