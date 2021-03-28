Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin kayboldu, bütün gözler Volkan'a çevrildi
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz heyecan dolu bölümlerle çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Sadakatsiz 23. bölüme Derin'in intikam planı damgasını vururken merakla beklenen Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı.
28 Mart 2021, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı yayında! Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!
Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!
Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?
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