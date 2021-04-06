Magazin Sadakatsiz 25. bölüm 2. fragmanı yayında

Sadakatsiz 25. bölüm 2. fragmanı yayında

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Sadakatsiz 25. bölüm 2. fragmanı yayında

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Derin'i kaçıran kişi o mu? Düğüm çözülüyor mu? Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin cephesinde yaşanan ikinci bir şok ise herkesin kanını donduruyor.

06 Nisan 2021, Salı 17:06 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz heyecan dolu bölümleriyle çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Sadakatsiz 24. bölümde Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Dizinin bölüm finalinde bulunan ceset yürekleri ağıza getirdi. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır. ? Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin cephesinde yaşanan ikinci bir şok ise herkesin kanını donduruyor! Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...




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