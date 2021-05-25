Dizi izleyicilerinin her hafta yeni bölümünün heyecanla beklediği Sadakatsiz, 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak. İzleyenlerde büyük şaşkınlık yaratan yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü.

İşte Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı..





SADAKATSİZ'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?