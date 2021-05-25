Magazin Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde neler yaşanacak?

Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde neler yaşanacak?

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Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde neler yaşanacak?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan fenomen dizi Sadakatsiz, 2 Haziran Çarşamba akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Sadakatsiz dizisi hayranları tarafından merakla beklenen 31. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı..

25 Mayıs 2021, Salı 19:33 Son Güncelleme:
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Dizi izleyicilerinin her hafta yeni bölümünün heyecanla beklediği Sadakatsiz, 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak. İzleyenlerde büyük şaşkınlık yaratan yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. 

İşte Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı..


SADAKATSİZ'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

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