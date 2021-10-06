Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, bu akşam 33. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan dizinin son bölümünde Derin’in rol yaptığı ve aslında yürüyebildiği görülmüştü. Dizinin yeni bölümünü internette izlemek isteyen pek çok kişi ise, Kanal D “Sadakatsiz 33. bölüm canlı izle” araştırması yapıyor. İşte Sadakatsiz’in yeni bölümü…

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Asya’nın kazadan yaralı olarak kurtardığı ve ilk müdahaleyi yaptığı adam hastanede kalmaya devam etmektedir. Ancak genç adam geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığını söyler. Bunun üzerine Asya’da ona yardımcı olmak için elinden geleni yapar.

SADAKATSİZ’İN 33. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz’in haziran ayında yayınlanan sezon finalinde, Derin ve Asya arabayla uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Yaşanan kazanın ardından Asya, Ali ile ve Nil ile İstanbul’da yeni başlangıç yapar.

Bir acil serviste doktorluk yapan Asya, oğlu Ali’nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat sürer.

Derin ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalır. Volkan da genç kadınla Tekirdağ da yaşamaya devam eder.

Kazanın üzerinden aylar geçer, artık herkes yeni düzenine alışmaya başlar. Bu sırada Melih ve Bahar’ın düğününe giderken Asya’nın yaşadığı olay hayatında yeni bir sayfanın açılmasına neden olurken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı derinden sarsar…