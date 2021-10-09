Magazin Sadakatsiz 34. bölümde büyük şok! Derin, Asya'nın evinde gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor
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Sadakatsiz 34. bölümde büyük şok! Derin, Asya'nın evinde gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor

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Sadakatsiz 34. bölümde büyük şok! Derin, Asya'nın evinde gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz son bölümde; Asya, bir kazada tanıştığı Aras'ın sırrını öğrenmeye çalışırken yakınlaşmaya başladı. Bahçede samimi anlar yaşayan ikili, birbirine sarılırken bir kişi de onları gözetledi. Sadakatsiz 34. bölüm fragmanındaki sahne ise izleyicide şok etkisi yaratacak. İşte Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı ve detaylar...

09 Ekim 2021, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

ASYA VE ARAS YAKINLAŞTI

Asya, Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalıştı. Aras'la yakından ilgilenen Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit oldu. Aras, Asya sayesinde ilk kez bir şeyi hatırladı ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başladı. Hastanenin bahçesinde konuşan ikili, yakınlaşarak sarıldı. Onun hafızasını kaybettiğini anlayan kişi ise telefonda başka birisine haber verdi ve Asya'nın Aras'la yakından ilgilendiğini söyledi.

Sadakatsiz 34. bölüm özeti

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı


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