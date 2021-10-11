Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz’in 34. Yeni bölüm fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor. Asya, Aras’ı evin davet ettiğinde Volkan da bu gizemli adamla tanışmak için Asya’nın evine gelirken, onu gizlice takip eden Derin, bahçede olanları izliyor ve Aras’ı tanıdığını fark ediyor. İşte, Sadakatsiz’in 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında merak edilenler…

SADAKATSİZ’İN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Asya, kazadan kurtardığı Aras ile yavaş yavaş yakınlaşırken, Ali ve Nil adamın durumunu merak ederek Asya’dan eve davet etmesini istiyor. Asya’nın daveti ile Aras eve gelirken, Volkan, Asya’yı bu yeni adama karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Volkan, bu gizemli adamla tanışmak ve onun nasıl biri olduğunu görmek için geldiğin de Derin de Volkan’ı takip ediyor.

Aras, bahçede yalnız otururken, Derin, çalıların arkasından bu yeni adamı gözlüyor. Ancak Aras ile Derin karşı karşıya geldiğinde ikisi de birbirlerini tanıyarak adını söylüyor.

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya’nın kazadan kurtardığı adamın tedavisi hastanede devam eder. Durumu günden güne iyiye giden adam, hiçbir şey hatırlamadığını ve hafızasını kaybettiğini söyler. Hastaneye gelen gizemli kişiyi telefonda konuşurken duyan Asya, kazadan kurtardığı adamın adının Aras odluğunu öğrenir.

Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalışan Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit olur. Aras, Asya’nın sayesinde ilk kez bir şeyi hatırlar ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başlar.

Hastanenin bahçesinde konuşan Asya ve Aras, yakınlaşarak sarıldığında, Aras’ı ziyarete gelen gizemli kişi uzaktan onları izler ve telefonda başka birisine haber verir ve Asya'nın Aras'la yakından ilgilendiğini söyler.

Nil ise Selçuk'un restoranında işe başlar. Hala Selçuk’a karşı hisler besleyen Nil, onu yeni sevgilisiyle görünce büyük bir yıkım yaşar.

Asya’nın Tekirdağ’a dönmesinden rahatsız olan Derin, Asya’nın karşısına çıkarak bu kararın nedenini sorgularken, onun gelişiyle huzurunun kaçtığını söyler. Yaşanan feci kazanın ardından ilk defa karşı karşıya gelen iki kadın arasındaki gerginlik yeniden artar.