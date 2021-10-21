Sadakatsiz’in son bölümü yine sosyal medyada büyük ses getirdi. 35. bölümde güzel ve başarılı karısı Asya’yı aldatan Volkan’ın karısını başkasıyla görünce döktüğü gözyaşları karmanın harekete geçtiği yorumlarına neden oldu. Sadakatsiz’in son bölümü izleyemeyenler ise sabah saatlerinden itibaren “Sadakatsiz 35. Bölüm full izle Kanal D” araştırması yapıyor. İşte, tüm heyecanıyla tek parça Sadakatsiz son bölüm…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, hafızasını kaybeden Aras ile yakından ilgilenirken, genç adam adını hatırladı. Diğer yandan Asya ve Aras arasındaki yakınlaşmaya şahit olan Volkan, barışma hayalleri kurduğu karısını kaybettiğini düşünerek göz yaşlarına boğuldu.

Diğer yandan Derin’in yürüyebildiğini öğrenen Melih, bu durumu herkese söyleyip söylemem konusunda kararsız kalırken, sonunda ablasını ikna ederek, Derin’in bir fizyoterapiste götürmesini istedi…

SADAKATSİZ’İN 35. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN