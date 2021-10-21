Magazin Sadakatsiz 35. bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz son bölüm tek parça izle

Sadakatsiz 35. bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz son bölüm tek parça izle

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Sadakatsiz 35. bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz son bölüm tek parça izle

Sadakatsiz’in 35. bölümü 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıktığında, dizinin takipçileri belki de ilk defa derin bir “oh” çekti. Asya’yı Derin’le aldatan Volkan, karısının Aras ile yakınlaştığını görünce büyük bir yıkıma uğrarken, sosyal medyada da Volkan’ın bu haline “Daha çok ağlayacaksın” yorumları geldi. İşte, kaçıranlar için sosyal medyada gündem olan Kanal D Sadakatsiz 35. bölüm full izleme linki…

21 Ekim 2021, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in son bölümü yine sosyal medyada büyük ses getirdi. 35. bölümde güzel ve başarılı karısı Asya’yı aldatan Volkan’ın karısını başkasıyla görünce döktüğü gözyaşları karmanın harekete geçtiği yorumlarına neden oldu. Sadakatsiz’in son bölümü izleyemeyenler ise sabah saatlerinden itibaren “Sadakatsiz 35. Bölüm full izle Kanal D” araştırması yapıyor. İşte, tüm heyecanıyla tek parça Sadakatsiz son bölüm

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, hafızasını kaybeden Aras ile yakından ilgilenirken, genç adam adını hatırladı. Diğer yandan Asya ve Aras arasındaki yakınlaşmaya şahit olan Volkan, barışma hayalleri kurduğu karısını kaybettiğini düşünerek göz yaşlarına boğuldu.

Diğer yandan Derin’in yürüyebildiğini öğrenen Melih, bu durumu herkese söyleyip söylemem konusunda kararsız kalırken, sonunda ablasını ikna ederek, Derin’in bir fizyoterapiste götürmesini istedi…

SADAKATSİZ’İN 35. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

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