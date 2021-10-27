Magazin Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle Kanal D: Sadakatsiz yeni bölüm full izle

Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle Kanal D: Sadakatsiz yeni bölüm full izle

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Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle Kanal D: Sadakatsiz yeni bölüm full izle

Sadakatsiz 36. bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Aras’ın Asya’ya olan duygularını açması ve onu öpmesi Asya’yı allak bullak ederken, Volkan Asya’dan uzak durmasını istediği Aras ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte, diziyi internetten izlemek isteyenler için, Sadakatsiz’in heyecan dolu 36. bölümü Kanal D canlı izleme bağlantısı…

27 Ekim 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in 36. bölümü heyecan dolu sahneleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Asya Aras’tan aldığı sözle yeni bir aşka yelken açarken, Volkan’ın bu ilişkiyi kabul etmesi kolay olmuyor. Yeni bölümün belki de en heyecan verici sahnesi ise Aras ve Asya’nın herkesin bulunduğu mekana el ele girmesi oluyor. İşte televizyondan izleyemeyenler için Sadakatsiz’in 36. bölümünü canlı izleme linki ve yeni bölüme ilişkin detaylar…


SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Bahar ile konuşan Asya, Aras'ın kendisini öptüğünü, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve Aras hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler.

Bu sırada Volkan, Aras'ı Asya’dan uzak durması konusunda tehdit ederken, Aras da aynı şeyi Volkan’a söyler. Volkan’a Asya’nın eski karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki adam arasında büyük bir kavga çıkar ve yumruklaşmaya başlarlar.

Asya ise Aras'a güvenmek istemektedir. Aras’ın yanına giden Asya, Aras’tan her ne olursa olsun bir şey saklamamasını ve hatırldığı ne varsa kendisine söylemesini ister. Ona büyük bir samimiyetle söz veren Aras ile Asya arasındaki aşk ilişkisi başlamış olur.

Asya ve Aras’ın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Derin ve Volkan başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekandadır ve herkesi şaşkına çeviren bu aşk haberi Volkan’ın canını epey sıkar.

KANAL D SADAKATSİZ’İN 36. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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