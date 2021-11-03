Sadakatsiz’in 37. bölümü yine izleyenlerin nefesini kesiyor. Hala Asya’dan vaz geçmeyen Volkan, eski eşinin Aras’la birlikte olduğu gerçeğini kabullenemezken, Derin Volkan’ı boşanmadan vaz geçirebilmek için Asya’nın kapısını çalıyor. İşte dizinin yeni bölümünü internetten izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz 37. bölüm canlı izleme bağlantısı…

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

KANAL D SADAKATSİZ’İN 37. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ'İN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar ile konuşan Asya, Aras'ın kendisini öptüğünü, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve Aras hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler.

Bu sırada Volkan, Aras'ı Asya’dan uzak durması konusunda tehdit ederken, Aras da aynı şeyi Volkan’a söyler. Volkan’a Asya’nın eski karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki adam arasında büyük bir kavga çıkar ve yumruklaşmaya başlarlar.

Asya ise Aras'a güvenmek istemektedir. Aras’ın yanına giden Asya, Aras’tan her ne olursa olsun bir şey saklamamasını ve hatırldığı ne varsa kendisine söylemesini ister. Ona büyük bir samimiyetle söz veren Aras ile Asya arasındaki aşk ilişkisi başlamış olur.

Asya ve Aras’ın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Derin ve Volkan başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekandadır ve herkesi şaşkına çeviren bu aşk haberi Volkan’ın canını epey sıkar.



