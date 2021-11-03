Magazin Sadakatsiz 37. bölüm canlı izle Kanal D: Volkan Derin’den boşanmak istiyor! Sadakatsiz yeni bölüm tek parça
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Sadakatsiz 37. bölüm canlı izle Kanal D: Volkan Derin’den boşanmak istiyor! Sadakatsiz yeni bölüm tek parça

Sadakatsiz 37. bölüm canlı izle Kanal D: Volkan Derin’den boşanmak istiyor! Sadakatsiz yeni bölüm tek parça

Magazin

Sadakatsiz 37. bölüm canlı izle Kanal D: Volkan Derin’den boşanmak istiyor! Sadakatsiz yeni bölüm tek parça

Sadakatsiz’in 37. bölümü bomba gibi olaylarla izleyicinin karşısına çıkıyor. Asya’yı Aras’la el ele gören Volkan çılgına dönerken, Derin’den boşanmak istediğini söylüyor. İşte, Kanal D Sadakatsiz’in yeni bölümünü tek parça izleme linki…

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sadakatsiz’in 37. bölümü yine izleyenlerin nefesini kesiyor. Hala Asya’dan vaz geçmeyen Volkan, eski eşinin Aras’la birlikte olduğu gerçeğini kabullenemezken, Derin Volkan’ı boşanmadan vaz geçirebilmek için Asya’nın kapısını çalıyor. İşte dizinin yeni bölümünü internetten izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz 37. bölüm canlı izleme bağlantısı…

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

KANAL D SADAKATSİZ’İN 37. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN  

SADAKATSİZ'İN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar ile konuşan Asya, Aras'ın kendisini öptüğünü, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve Aras hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler.

Bu sırada Volkan, Aras'ı Asya’dan uzak durması konusunda tehdit ederken, Aras da aynı şeyi Volkan’a söyler. Volkan’a Asya’nın eski karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki adam arasında büyük bir kavga çıkar ve yumruklaşmaya başlarlar.

Asya ise Aras'a güvenmek istemektedir. Aras’ın yanına giden Asya, Aras’tan her ne olursa olsun bir şey saklamamasını ve hatırldığı ne varsa kendisine söylemesini ister. Ona büyük bir samimiyetle söz veren Aras ile Asya arasındaki aşk ilişkisi başlamış olur.

Asya ve Aras’ın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Derin ve Volkan başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekandadır ve herkesi şaşkına çeviren bu aşk haberi Volkan’ın canını epey sıkar.


 

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Naciye sahnede
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Seyirci velinimettir
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Evliliğimde mutluyum ama başkasına ilgim var
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
1 Kasım haftasına astrolojik bakış: Beklenmeyeni bekleyin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
1 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Eski kocası ile yeniden birlikte
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzun süredir tedavi altında olan Fatma Girik'ten yeni haber