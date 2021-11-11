Magazin Sadakatsiz 38. bölüm izle Kanal D: Volkan, Aras’ın evli olduğunu öğreniyor! İşte Sadakatsiz'in son bölüm son sahnesi
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Sadakatsiz 38. bölüm izle Kanal D: Volkan, Aras’ın evli olduğunu öğreniyor! İşte Sadakatsiz'in son bölüm son sahnesi

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Sadakatsiz 38. bölüm izle Kanal D: Volkan, Aras’ın evli olduğunu öğreniyor! İşte Sadakatsiz'in son bölüm son sahnesi

Sadakatsiz dizisi 38. bölümüyle yine izleyenlerin nefesinin kesti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü milyonlarca izleyiciyi 10 Kasım akşamı Kanal D ekranlarına kilitledi. Volkan, Aras’ın evli olduğunu öğrenerek eline büyük bir koz geçirirken, Asya’nın bunu öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oldu. İşte, heyecan dolu Sadakatsiz’in son bölüm son sahnesi…

11 Kasım 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in 38. bölüm son sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Baştan beri Aras’a karşı şüpheleri olan Volkan, sonunda bu ilişkiyi bitirecek büyük sırrı öğrendi. Tekirdağ’da görülen Leyla isimli gizemli kadının Aras’ın karısı olduğu ortaya çıkarken, Aras’ın her şeyi hatırladığı görüldü. İşte, Sadakatsiz’in son bölümünde yaşananlar…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olur. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin ona engel olmak için plan yapar.

Diğer yandan Volkan Aras’a karşı eline büyük bir koz veren gerçeği öğrenir. Aras, Leyla ile evlidir ve Volkan bu kozu kullanmakta kararlıdır.

İŞTE SADAKATSİZ'İN NEFES KESEN 38. BÖLÜM SON SAHNESİ



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