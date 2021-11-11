Sadakatsiz’in 38. bölüm son sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Baştan beri Aras’a karşı şüpheleri olan Volkan, sonunda bu ilişkiyi bitirecek büyük sırrı öğrendi. Tekirdağ’da görülen Leyla isimli gizemli kadının Aras’ın karısı olduğu ortaya çıkarken, Aras’ın her şeyi hatırladığı görüldü. İşte, Sadakatsiz’in son bölümünde yaşananlar…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olur. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin ona engel olmak için plan yapar.

Diğer yandan Volkan Aras’a karşı eline büyük bir koz veren gerçeği öğrenir. Aras, Leyla ile evlidir ve Volkan bu kozu kullanmakta kararlıdır.

İŞTE SADAKATSİZ'İN NEFES KESEN 38. BÖLÜM SON SAHNESİ







