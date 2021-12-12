Sadakatsiz 43.bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, evlenme teklifine ne cevap verecek?
Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 43.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
12 Aralık 2021, Pazar 21:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 43.bölüm fragmanı yayınlandı.
Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor! Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor!
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
BUNLARI DA OKUYUN