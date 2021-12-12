Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 43.bölüm fragmanı yayınlandı.

Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor! Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor!

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!



