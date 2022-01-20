Sadakatsiz’in son bölümünde Aras’ın ilk defa gösterdiği farklı yüzü herkesi şaşırttı. Ali’nin geçirdiği kaza nedeniyle Volkan da Asya’nın evine gelmiş ve gizlice kamera yerleştirmişti. Asya bunu fark ettikten sonra Aras da bu durum karşısında öfkesine hakim olamadı. İşte, Sadakatsiz’in 46. bölümünde yaşananlar ve 47. bölüm fragmanına ilişkin bilgiler…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya ve Volkan, Ali’nin geçirdiği kaza nedeniyle birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Volkan’ın Asya’nın evine gizli kamera yerleştirmesi olayların bir anda çığırından çıkmasına neden olur.

Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etme çabası, Aras’ın da daha önce hiç görülmeyen bir yüzünü ortaya çıkarır. Öfke patlaması yaşayan Aras soluğu Volkan’ın kapısında alırken onun bu hali herkesi şaşkına çevirir.

SADAKATSİZ’İN 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz’in 47. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanı haberimizde olacaktır…