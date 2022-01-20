Magazin Sadakatsiz son bölüm tek parça izle Kanal D! Sadakatsiz 46. bölüm full izle! 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz son bölüm tek parça izle Kanal D! Sadakatsiz 46. bölüm full izle! 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Sadakatsiz son bölüm tek parça izle Kanal D! Sadakatsiz 46. bölüm full izle! 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin 46. bölümü yine çarşamba akşamına damgasını vurdu. Sadakatsiz’in son bölümünde Volkan ve Asya Ali’nin geçirdiği kaza nedeniyle birlikte hareket etmek zorunda kalırken, Volkan’ın yaptığı hamle Aras’ı çılgına çevirdi. Dizinin hayranları heyecan dolu bölüm finalinin ardından 47. bölüm fragmanını beklemeye başladı…

20 Ocak 2022, Perşembe 13:16 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in son bölümünde Aras’ın ilk defa gösterdiği farklı yüzü herkesi şaşırttı. Ali’nin geçirdiği kaza nedeniyle Volkan da Asya’nın evine gelmiş ve gizlice kamera yerleştirmişti. Asya bunu fark ettikten sonra Aras da bu durum karşısında öfkesine hakim olamadı. İşte, Sadakatsiz’in 46. bölümünde yaşananlar ve 47. bölüm fragmanına ilişkin bilgiler…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya ve Volkan, Ali’nin geçirdiği kaza nedeniyle birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Volkan’ın Asya’nın evine gizli kamera yerleştirmesi olayların bir anda çığırından çıkmasına neden olur.

Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etme çabası, Aras’ın da daha önce hiç görülmeyen bir yüzünü ortaya çıkarır. Öfke patlaması yaşayan Aras soluğu Volkan’ın kapısında alırken onun bu hali herkesi şaşkına çevirir.

SADAKATSİZ'İN 46. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ’İN 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz’in 47. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanı haberimizde olacaktır…

 

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