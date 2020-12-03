Magazin Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. bölüm hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı
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Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. bölüm hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

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Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. bölüm hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 9. bölümünü bekleyenler dün akşam hayal kırıklığına uğradı. Sadakatsiz hayranları dün yine heyecanla ekran başına geçti ancak Sadakatsiz 9. bölümü göremeyenler ufak bir şok yaşadı. Beklenmedik durum akıllara "Sadakatsiz 9. bölüm neden yok?" sorusunu getirdi. Sadakatsiz'in takipçileri 'yoksa yayından mı kaldırıldı' diye korktu. Ama merak etmeyin.

03 Aralık 2020, Perşembe 14:17 Son Güncelleme:
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Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 9. bölümü dün ekrana gelmedi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümünden itibaren takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen dizinin hayranları adeta paniğe kapıldı desek yanlış olmaz. Peki Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

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Pandemi engel oldu

Kanal D, resmi Twitter hesabından "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." notuyla paylaşım yaptı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yönetmeninin korona virüs testinin pozitif çıktığı konuşuluyor.



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