Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de kaza sonrası hafızasını kaybeden Aras’ın evli olduğu ortaya çıktı. Hikayenin daha da kızışmasına neden olacak bu gelişmenin ardından gözler, Aras’ın karısı Leyla’yı canlandıran Aslı Orcan’a çevrildi. İşte, Aslı Orcan hakkında merak edilen soruların yanıtları…

SADAKATSİZ ARAS’IN KARISI LEYLA’YI KİM CANLANDIRIYOR?

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz’de heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Asya’nın kazadan kurtardığı Aras ile yakınlaşması Volkan’ı çılgına çevirmişti. Yeni bir ilişkiye adım atmaya karar veren Asya, Volkan ve Derin’in de bulunduğu yemeğe Aras ile el ele gidince herkes büyük şok yaşamıştı.

Baştan bu yana Aras hakkında şüpheleri bulunan Volkan, genç adamın peşini bırakmadı. Son bölümde ise Volkan istediği bilgiye ulaştı ve Aras’ın evli olduğunu öğrendi.

38. bölümde ilk defa dizide yer alacak olan Aras’ın karısını ise güzel oyuncu Aslı Orcan’ın oynadığı görüldü…

ASLI ORCAN KİMDİR?

27 Mayıs 1980, tarihinde Aydın’da doğan Aslı Orcan, 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Dansları bölümünden mezun oldu. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yaptı.

Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü'nde ve Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi aldı.

ASLI ORCAN EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncu Aslı Orcan 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya geldi.

ASLI ORCAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?