Sadakatsiz Aras’ın karısı Leyla’yı kim canlandırıyor? Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?
Sadakatsiz dizisinde Aras’ın bir karısı olduğu ortaya çıktı. Dizinin 38. bölümünde Aras, Asya el ele iken karısı Leyla onları görerek deliye dönüyor. Peki, Aras’ın karısı Leyla’yı kim canlandırıyor? Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında evli mi? Aslı Orcan hangi dizilerde oynadı?
10 Kasım 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de kaza sonrası hafızasını kaybeden Aras’ın evli olduğu ortaya çıktı. Hikayenin daha da kızışmasına neden olacak bu gelişmenin ardından gözler, Aras’ın karısı Leyla’yı canlandıran Aslı Orcan’a çevrildi. İşte, Aslı Orcan hakkında merak edilen soruların yanıtları…
SADAKATSİZ ARAS’IN KARISI LEYLA’YI KİM CANLANDIRIYOR?
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz’de heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Asya’nın kazadan kurtardığı Aras ile yakınlaşması Volkan’ı çılgına çevirmişti. Yeni bir ilişkiye adım atmaya karar veren Asya, Volkan ve Derin’in de bulunduğu yemeğe Aras ile el ele gidince herkes büyük şok yaşamıştı.
Baştan bu yana Aras hakkında şüpheleri bulunan Volkan, genç adamın peşini bırakmadı. Son bölümde ise Volkan istediği bilgiye ulaştı ve Aras’ın evli olduğunu öğrendi.
38. bölümde ilk defa dizide yer alacak olan Aras’ın karısını ise güzel oyuncu Aslı Orcan’ın oynadığı görüldü…
ASLI ORCAN KİMDİR?
27 Mayıs 1980, tarihinde Aydın’da doğan Aslı Orcan, 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Dansları bölümünden mezun oldu. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yaptı.
Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü'nde ve Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi aldı.
ASLI ORCAN EVLİ Mİ?
Başarılı oyuncu Aslı Orcan 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya geldi.
ASLI ORCAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)
- Hekimoğlu (2003)
- Burçak Tarlası (2004)
- Çapkın (2005)
- Sensiz Olmuyor (2005)
- Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
- İki Yabancı (2007) - Rana
- Yemin (2007-2008) - Yeşim
- Ateş ve Barut (2008) - Yonca
- Cam Kırıkları (2009) - Emel
- Aile Saadeti (2009)
- Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
- Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
- Medcezir (2014-2015) Deniz
- Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna
- Kara Yazı (dizi) Elif
- Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe
- Sadakatsiz (2021) Leyla