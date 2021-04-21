Sadakatsiz dizisi son olarak 14 Nisan Çarşamba günü ekrana gelmişti. Dizinin son bölümü oldukça heyecanlı geçmişti. Derin'i kaçıran Asya'nın takıntılı hastası, bu sefer de Asya'yı bayıltarak kaçırmıştı. Bu hafta neler olacak diye heyecanla beklerken, Sadakatsiz dizisinden art arda kötü haberler geldi.

SADAKATSİZ DERİN ÖLDÜ MÜ?

BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz dizisinin senaryosuna göre; Derin karakteri ölüyor. Herkes Derin kaçırılınca öldü sandı ama Derin hala yaşıyor. İlerleyen bölümlerde diziye veda eder mi etmez mi henüz bilmiyoruz ama şimdilik Derin diziye devam ediyor.

BURAK SERGEN SON DURUMU

Sadakatsiz dizisi ile ilgili ilk kötü haber, Derin'in babası Haluk Güçlü'yü canlandıran Burak Sergen'den geldi. Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Sergen, yoğun bakımda tedavi görüyor. Maalesef durumu ciddiyetini koruyor. Herkes Burak Sergen'den gelecek olan iyi haberi beklerken bir kötü haber de Melis Sezen'den ve çocuk oyuncu Alp Akar'dan geldi. Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın korona virüsü testi de pozitif çıktı. İki oyuncu da şu sıralar evlerinde ve hastalığı daha hafif bir şekilde atlatıyorlar.

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisi işte bu nedenlerden dolayı bu hafta yayınlanmayacak. Medyapım'dan da konuyla ilgili dün gece bir açıklama geldi. "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak" denildi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz" diyen Medyapım'ın açıklaması şöyle:

Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere...









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