Magazin Sadakatsiz bu sezon çok enteresan olacak

Sadakatsiz bu sezon çok enteresan olacak

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Sadakatsiz bu sezon çok enteresan olacak

Kanal D'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sadakatsiz yeni sezonda da fırtınalar estirecek. Dizinin yeni sezonuyla ilgili ilk ipucu da dizide Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin'den geldi

26 Eylül 2021, Pazar 01:13 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz yeni bölümü için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yeni sezona yeni bölümüyle merhaba demesi beklenirken sürpriz bir şekilde dizinin yayın günü değişmişti. Dizi 29 Eylül akşamı Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.

Haziran başında 31. bölümü ile birlikte sezon finali yapan Sadakatsiz dizisi ile ilgili Tarık Emir Tekin'den heyecanı daha da artıran bir açıklama geldi.

“Çok güzel bir sezon bizi bekliyor” diyerek Sadakatsiz dizisinin güçlü bir şekilde geri döneceğini anlatan oyuncu, "Genelde ilk bölümler daha meşakkatli oluyor. Bütün parametreleri doğru tutturmak için daha yoğun emek harcıyor insanlar” dedi.

Sadakatsiz ile ilgili tüyo veren Tekin “Merak ettirecek, eğlendirecek, tatmin ettirecek, zaman zaman üzecek konular var. Güzel bir sezon bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorum, çok enteresan olacak bu sezon” diye konuştu.

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