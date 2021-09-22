Sadakatsiz, nefes kesici bir bölüm ile sezon finaline girmişti. Eylül ayının sonlarına yaklaştıkça izleyiciler yeni sezon için sabırsızlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yeni sezon fragmanın yayınlaması ise 22 Eylül Çarşamba gününde “Sadakatsiz bugün var mı?” sorularına neden oldu. Bununla birlikte Kanal D’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu…





SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı ile birlikte, dizinin yeni sezon ilk bölümünün 22 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak Kanal D’den yapılan duyuru ile dizinin yayın gününde değişikliğe gidildiği belirtildi.

SADAKATSİZ’İN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu 29 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ'İN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz dizisinin Haziran ayında ekranlara gelen sezon finalinde, Asya’nın Derin’i hamilelik yalanını ortaya çıkarmasıyla Derin’in yaptığı planlar alt üst olmuştu.

Asya ile büyük bir yüzleşme yaşayan Derin her şeyini kaybettiğini düşündü ve kendini tamamen kaybetti. Asya’nın da bulunduğu arabasını hızla süren Derin Volkan ile tanıştıkları yer olan Sapanca'ya doğru yola çıktı.

Derin’in hızla gittiği yolda, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç bir uçurumun kıyısında zorla durabildi.