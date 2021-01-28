Sadakatsiz dizisi dünya gündemindeydi
Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği Sadakatsiz, reytingde yine zirvede.
28 Ocak 2021, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
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İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi, 15’inci bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Dizi AB kategorisinde 10.00 reyting 21.32 izlenme payı ile çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
Ali annesini terk edecek mi?
Dizinin final sahnesinde Ali (Alp Akar), Derin (Melis Sözen) ile Asya’nın (Cansu Dere) evine geldi. Derin’in Ali'nin eşyalarını almaya geldiklerini söylemesi hem Asya’yı hem de izleyiciyi şaşırttı. Peki Ali, annesini terk edecek mi? İzleyici cevabı 16’ncı bölümde öğrenecek.
Dünya gündemindeydi!
Her Çarşamba sosyal medyaya da damgasını vuran Sadakatsiz, Twitter Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon erişim elde edildi.
Diziye 15’inci bölümde konuk olarak giren oyuncu Melisa Döngel’in sahneleri de dikkat çekti. Döngel, Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandırdı.
Volkan, her şeyi itiraf etti!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-volkan-her-seyi-itiraf-etti
Seninle ölmek isterdim!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-seninle-olmek-isterdim
Volkan'dan Derin'e sert çıkış!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-volkandan-derine-sert-cikis
Mert'in ilk hedefi Derin!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-mertin-ilk-hedefi-derin
Selçuk ve Nil'in tanışma anı!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-selcuk-ve-nilin-tanisma-ani
Volkan, buzları eritecek mi?
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-volkan-buzlari-eritecek-mi
Haluk, paranın hesabını sordu!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-haluk-paranin-hesabini-sordu
Aman sabahlar olmasın...
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-aman-sabahlar-olmasin
Ali'nin çaldığı eşyalar ortaya çıktı!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-alinin-caldigi-esyalar-ortaya-cikti
Ali artık bizimle yaşayacak!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-ali-artik-bizimle-yasayacak
Selçuk'un merak uyandıran geçmişi!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-selcukun-merak-uyandiran-gecmisi
Selçuk ölüme burun buruna!
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/15-bolum-selcuk-olume-burun-buruna