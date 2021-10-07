Magazin Sadakatsiz dizisi zirvede

Sadakatsiz dizisi zirvede

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Sadakatsiz dizisi zirvede

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizisi 'Sadakatsiz', 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz dizisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

07 Ekim 2021, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
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Kantar Medya’nın verilerine göre; Sadakatsiz’in 33’üncü bölümü, AB kategorisinde 6,79 reyting ve 18,57 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, gece boyunca TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Cansu Dere’nin oyunculuğunun büyük övgüler aldığı Sadakatsiz, sosyal medyada yaklaşık iki milyon erişim elde etti. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de.

Sadakatsiz’in oyuncu kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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