Sadakatsiz dizisinde Ali’nin psikolojisine ne olacak?

Aldatmanın, çocuğun gelişimine ve yaşına göre hayatında farklı etkilere neden olabileceğini söyleyen Uzman Pedagog Zeynep Şimşek, aldatma sonrası çocuk psikolojisinde en sık görülen problemleri açıkladı.

İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri olan güvenı, aile ortamında gelişmeye ve beslenmeye başlar. En önemli yapı taşı olan aile, çocuğun duygusal gelişimine katkı sağlamakla mesuldür. Aile kavramı çocuğun zihninde kötü bir imajla zedelenirse bunu değiştirmek çok zor olur.

Aldatmayı kavramsal olarak tanımladığımızda, olayları olduğundan farklı göstermeye çalışma, yanlış bilgilendirme ve kişinin kendi çıkarlarına göre davranmasıdır.

Psikolojik tahribata neden oluyor

Kişinin eşini aldatmasının aslında çocuklarla alakası yoktur. Çiftlerin kendi arasında olan bir sorundur. Ama burada çocuğa yansıtılması, çocuğun olayın içinde bulmasına neden olur. Ve psikolojik olarak tahribata neden olur.

Aldatma, çocuğun gelişimine ve yaşına göre, hayatında farklı etkilere neden olabilir. 3 yaş civarında ebeveynin tartışmalarına ya da birbirlerini suçlamalarına maruz kaldıysa, davranışsal ve duygusal olarak problemler çıkabilir. En sık görülen problemler; öfke, güvensiz bağlanma, yani ebeveynin kendisini terk edeceğinden korkması, yoğun korku, çocukluk depresyonu, inatçılık olarak gözlemlenir.

Daha büyük yaş grubunda, yani okul çağındaki çocuklarda travmatik bir etki yaratacağı tartışılamaz bir gerçek. Çocuk ebeveynin telefon görüşmesine, fotoğrafına ya da bir mesajlaşmaya şahit olduysa suçluluk duygusu, tarifsiz bir hayal kırıklığı, gelecek kaygısı, diğer ebeveyninden saklamalı mi, söylemeli mi gibi ikircikli duygular; çocuk hassas yapıda ve ebeveyniyle kuvvetli bir bağa da sahipse evden kaçma, kendine zarar verme boyutuna kadar gidebilir. Çocuk ebeveyninden öğrendiyse bu da diğer hassas bir durum olur. Ebeveynin birbirini suçlaması, çocuğu taraf seçmeye zorlanması yıpratır. Bu konu yetişkin için bile baş etmesi zorken, çocuğun en güvende hissedeceği aile ortamının temelden sarsılmasıyla baş etmesi daha da zorlaşır. Çocuk suçluluk duygusunu çok derinden yaşar. En temel ihtiyaç olan güvenme ihtiyacı elinden alınır. Utanç, kaygı, stres bozukluğu, suç işleme eğilimi de sık görülen etkilerdendir. Kadın ve erkek modeliyle alakalı yanlış imajı etkileri kimlik sapmasına da neden olabilir.

Eğer böyle bir durum çocuklara yansıtılmadan boşanma gerçekleşirse boşanmanın etkisi çok daha hafif kalır. Çiftlerin bu durumda çocuklarının geleceğini baz alarak hareket etmeleri gerekir. Ve uzman yardımı almaktan çekinmemeliler.

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