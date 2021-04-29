Sadakatsiz dizisinde Asya vuruldu! Asya ölecek mi?

Sevilen dizi Sadakatsiz 27. bölümü ile ekrana geldi. Derin’den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin’in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya’yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?





Sırlar açığa çıkacak mı?

Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derin'in ardından Asya'nın kaybolması ortalığı karıştırdı. Herkes Asya için endişelenirken bu olayda Faruk'un parmağı olduğu anlaşıldı. Peki Asya'nın kaybolmasıyla sırlar açığa çıkacak mı?





Derin’in kaçırılma anı ekrana geldi

Derin, Nazan tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı. O anlar tüyleri diken diken etti. İşte Derin'in planını uygulamak üzere çıktığı yolda başına gelenler ve sonrası...

İşte Derin'in kaçırılma anı

Nazan da şüpheliler arasında girdi

Faruk'un eşi Nazan da şüpheliler arasına girdi. Polis onu sorguya aldı ancak bir şey ispat edemedikleri için serbest bırakmak zorunda kaldı. Gece yarısı Asya'nın evine giden Nazan ise orada Volkan'ı görünce bütün işler bozuldu. Volkan, onun da bu işte bir parmağı olduğunu anladı ve peşine düştü.

Asya ve Derin'in izi bulundu. Nazan'ı takip eden polisler onların tutulduğu yere gitti. Ancak bu sırada Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patladı. Asya vuruldu.





Bundan sonra neler olacağı merak konusu. Dizinin izleyenleri yeni bölüm fragmanı için beklemeye başladı. Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.