Sadakatsiz dizisinde bu sahne olay yarattı

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde Asya ve Volkan arasında ipler gerildi. Volkan'ın ihanetinin üstüne bir de onun aile sırlarını ifşa etmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne, arkadaşlarından aldığı intikam gecenin en çok konuşulan anlarından oldu. Sadakatsiz 7. Bölümde neler oldu?





Derya kendini savundu

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derya'nın her şeyi bildiğini öğrenen Volkan, ondan da hesap soruyor. Asya'nın bu durumdan haberdar olduğunu ve bunu bile bile ondan saklamasını kabullenemiyor. Asya ve Volkan arasında kalan Derya ise kendini açıklamaya çalışıyor. Öfkeden gözü dönen Volkan, Derya'ya Asya'nın değil kendinin arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Onun tarafından da ihanete uğradığını söylüyor. Bütün bu kargaşa arasında sıkışıp kalan Derya ise Volkan'a cevabını veriyor. Bunca zaman onunla da Asya'yla da konuştuğunu, bu durumu çözmek için uğraştığını söylüyor ancak Volkan'ı ikna edemiyor.





Asya, kendini aklayabilecek mi?

Selçuk ve Volkan birlik olup, Asya'ya bir karalama kampanyası düzenliyor. Sabah hastaneye geldiğinde büyük bir şok yaşayan Asya, neyle karşı karşıya olduğunu anlayamıyor. Selçuk, Volkan'la konuşup, Asya'nın neler çevirdiğini bir bir ona anlatıyor. Hastanede Nil'i kullanıp, ona Volkan'ı takip ettirdiğini ve karşılığında uyku ilacı yazdığını söylüyor. Sosyal medyada da Asya hakkında binlerce karalayıcı yorum çıkıyor. Hastane yönetimi duruma el atıyor. Asya ise Volkan ve Selçuk karşısında zor anlar yaşıyor. Peki Asya, kendini nasıl aklayacak? Bu zorlu durumun içinden nasıl çıkacak?





Asya'dan Volkan'a olay tokat!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne olay oldu. Volkan, Asya'yı geçmişinden vurmaya çalıştı. Yaşadıklarının ağırlığıyla kahrolan Asya, Volkan'dan gelen bu darbeyle sarsıldı. Volkan, sırf Ali'nin velayetini alabilmek için Asya'nın geçmişinde yaşadıklarını ve aile sırlarını ortaya dökerek, ona karşı kullandı. Asya için psikolojik rapor talep etti. Asya, onun bu kadar ileri gidip, çirkinleşmesi karşısında daha fazla sabır gösteremedi. Asya, dayanamayıp Volkan'a tokat attı. Herkesin gözü önünde yaşanan bu anlar ise çok konuşuldu...

İşte Asya'nın Volkan'a tokat attığı o sahne...





Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sadakatsiz 7. bölüm izleme linki...