Sadakatsiz dizisinde büyük şok! Tahminler doğru çıktı

Sadakatsiz dizisi 26. bölüm ile erkanda! Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia edilmiş ve bir anda sırra kadem basan Derin'in öldüğü düşünülmüştü. Ancak geçtiğimiz hafta diziyi izleyenler Derin'in hayatta olduğunu gördü. Ve bu defa da Derin'i kimin kaçırdığı merak edildi. Bu akşam ekrana gelen bölümde Derin'i kaçıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Derin hamile

Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıkar. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil olur ve polisler Derya'dan ister. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrenir. Ancak bu bilgi henüz kimsede yoktur. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez. Ancak yeni bölümde Derya Asya'ya Derin'in hamile olduğunu söyler.

Derin'i kim kaçırdı?

Yeni bölüm tanıtımında Volkan'ı yolda gören Faruk, Derin'le öpüşürken videoyu çeken ve Asya'ya izleten kişinin kendisi olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan Volkan çılgına dönüyor. Yeni bölümde Derin'i kaçıran ismin Faruk ve karısı olduğu anlaşıldı. Faruk, dizide sürekli Asya'ya kendisinin koruyucu melek olduğunu söylüyordu. Asya'nın eski hastası ve yeni komşusu Faruk'un Derin'in kaçırılma olayıyla ilgili "Sen Masumsun Asya bunu herkes öğrenecek" cümleleri dikkat çekmişti.

Bu sahneyle birlikte seyircinin tahmini doğru çıkmış oldu. Sosyal medyada Derin'in Faruk'un kaçırdığını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı.

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara engel olamıyor. Faruk bu kez de Asya'yı kaçırıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Polis Faruk'la ilgili bilgiye ulaştı

Asya'ya kutuyu teslim eden kuryeye ulaşan polis Faruk'un robot resmini çizdirdi. Dizide komiser olan aynı zamanda Gönül Güçlü'nün kardeşini canlandıran Melih, robot resmi görünce o kişinin Faruk olduğunu söylüyor. Melih karakterine Ali İl hayat veriyor.

Nilgün Türksever diziden ayrıldı

Hicran karakterini canlandıran Nilgün Türksever diziye veda etti. Elinde simitle annesini görmeye giden Selçuk kapı açılmayınca anahtarla içeri girdi. Selçuk annesini hareketsiz halde yatarken buldu. Hicran'ın hayatını kaybetmesiyle oyuncu Nilgün Türksever, Sadakatsiz dizisine veda etti.

Faruk karakterine hayat veren Onur Berk Aslanoğlu kimdir?

Onur Berk Aslanoğlu 1983 yılında Trabzon'da doğmuştur, kendisini ekranlarda yeni görmeye başlasak da üniversite döneminden bu yana tiyatro ile uğraşmaktadır.

Fakat lisans eğitimini oyunculuk alanında değil İTÜ Makina Fakültesi bölümünü bitirmiştir, ama bu üniversitenin oyunculuğuna çok katkısı olmuştur, çünkü tiyatro ile burada tanışmıştır.

2020 yılında bir tanesi kısa film olmak üzere 3 filmde yer almıştır, ilk dizisi ise şuanda oynadığı dizidir. Yani kariyerinin başlangıcına 2020 yılı diyebiliriz. Oyuncu o günden bu yana toplamda 4 projede yer almıştır.

Onur Berk Arslanoğlu dizileri, oynadığı diziler

Kendisi 2 film 1 kısa filmde yer aldı ve bu dizi onun ilk dizi projesidir.



