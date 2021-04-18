Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de Derin'in ortadan kaybolmasıyla birlikte hem Tekirdağ hem de sosyal medya şoka girdi. Derin'e ne olduğunu merak eden izleyici daha en başından Derin'in bu denli bir plan yapamayacağını düşünüyordu. Ve izleyici haklı çıktı. Derin'in planları suya düştü, eline yüzüne bulaştırdı. Derin'i kaçıran ismin Asya'nın eski hastası Faruk olduğu ortaya çıktı. Bununla da sınırlı kalmayan Faruk son bölümde Asya'yı da kaçırınca ortalık cehennem yerine döndü.

Suç ortağı Didem

Didem'in evine giden Selçuk ve Volkan Derin'in ortadan kaybolmasında onun da bilgisi olduğunu sezdiler. Didem Derin'in kaçırıldığından habersiz kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu zannettiği için son derece rahat. Ancak telefonla Derin'e ulaşamayan Didem'in polise gidip her şeyi anlatıp anlatmayacağı merak konusu.

Sosyal medyada Derin rüzgarı

Ortadan kaybolmayı planlarken kaçırılan Derin ile ilgili sosyal medyada paylaşılan mesajlara göz atmadan olmaz tabii.

Ben anlamıştım zaten kuş kadar beyniyle bu kadar planı kuramayacağını

Kaçırılma süsü vermek isterken gerçekten kaçırılan Derin

Derin sen nasıl becerdin kaçırılmış gibi yaparken kaçırılmayı?

Didem bir şeyler karıştırıyor gibi, Derin'le beraber planlamış olabilirler

Asya gibi intikam planı yapıp ama uygulamayı beceremeyip aksine gerçekten kaçırılan Derin

Derin'in kaçırılma planı gerçek oldu hem de Asya'nın melekleri tarafından kendini akıllı zannederken...

14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reytinglerine baktığımızda Sadakatsiz Total'de zirveye ortak olurken AB'de birinci sıradaki yerini korudu. Gün boyunca yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise 16.033 iletiye konu olan Sadakatsiz günü üçüncü sırada tamamladı.

"Arkamda değil yaramdasın"

Masumiyet çarşamba akşamlarının bir diğer dizisi. FOX TV ekranlarında 8 bölümü geride bırakan dizinin konusu hayli dikkat çekti. Ancak son haftalarda diziye ilgi bir nebze de olsa azalmış görünüyor. Bu hafta rakipleri karşısında reyting yarışında hayli gerilerde kalan dizi hem Tolat'de hem de AB'de ilk beşte kendine yer bulamadı. Sosyal medya paylaşımlarına bakacak olursak 27 bin 929 iletiye konu olan dizi günü ikinci sırada tamamladı.

Masumiyet'in dijitale özel hazırlanan yeni bölüm fragmanında İlayda Alişan'ın hayat verdiği Ela'nın babasıyla konuşması bölüme damgasını vuracak cinsten.

“Arkamda değilsin baba, İlker neredeyse sen de oradasın. Yaramdasın” diyen Ela’nın bu sözlerini izleyiciler "Bugüne kadar dizide söylediği en mantıklı söz" olarak değerlendiriyor.





Dizinin yeni bölümünde sürpriz bir gelişme daha bizi bekliyor. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Hale'nin çöküşünü bekleyen izleyici bu habere çok sevinecek. İsmail Ilgaz'ın olayların neresinde bulunduğu da en çok merak edilen konular arasında

Diğer yandan İlker Ilgaz'ın elinde oyuncak gibi oynadığı iki karaktere izleyiciden gelen tepkiler çığ gibi:

Sizi defalarca üzen birisine sormayın beni neden üzüyorsun diye. Kendinize sorun neden halâ izin veriyorum diye..

Son 3 bölümdür benim için en büyük şüpheli İsmail Ilgaz. Son fragmandan sonra daha da şüphelendim.

İlker sana söyleyecek çok sözüm var ama boğazım düğümleniyor.

Ben senin akıllanacağına olan inancımı kaybettim Ela.

İsmail niye Hale'den ayrılıyor, çok merak ediyorum

İlker İsmail’in öz oğlu değilmiş. Büyük spoi yedim!

Madem o gece oradaydın niye kızı tutup elinden almadın İsmail? sende de bir ketenpere var ama hadi bakalım.

Masumiyet 9. bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. İsmail Ilgaz'ın İlker'in babası olmadığı yönündeki iddialar ise diziyle ilgili çarpıcı tahminler arasında yer alıyor.

Yasak Elma'da ortalık yine karıştı

Ekranların en entrikacı karakterlerinin birleştiği dizisi Yasak Elma'da sular durulmuyor. Dizinin kadrosuna transfer olan isim ile birlikte entrika tavan yapacak. Barış Kılıç'ın diziye dönmesinin ardından Ender ve Kaya arasındaki ilişkiyi yakından takip eden izleyici neler olacağını merakla bekliyor. Kaya’nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın ardından Özlem Gezgin de dizinin kadrosuna dahil oluyor. Asıl bomba dedikodu ise Nesrin Cavadzade ile ilgili. Şahika karakterine hayat veren oyuncunun diziden ayrılacağı yönünde söylentiler yeniden alevlendi.

Diğer yandan Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin Halitcan'ın yeni dadısıyla İngilizce konuşmasına izleyici hayran kaldı. Entrikaların yanında hayli eğlendiren diyaloglara şahit olduğumuz Yasak Elma reytinglerde düşüşe geçti.

Yasak Elma bu hafta reytinglerde Total'de 5. sıradayken AB grubunda dördüncü sırada yer aldı. 12 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan diziler hakkında gün boyunca yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise Yasak Elma 6 bin 532 iletiye konu olarak günü beşinci olarak bitirdi.



