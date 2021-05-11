BBC yapımı Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Sergen’in tedavisinin devam ediyor oluşu senaristleri yeni arayışlara itti.

Bennu Yıldırımlar da kadroda

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Senaryosunda değişikliğe gidilecek olan Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar konuk oluyor. Tecbüreli oyuncu, ‘Asya’nın geçmişinden gelen hiç tanımadığı ‘Asya Günalan’ karakterine hayat verecek. Tekirdağ’a bomba gibi düşecek. ‘Sadakatsiz’ her çarşamba akşamı ekranda.

Sadakatsiz 29. bölüm özeti

Derin’in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?