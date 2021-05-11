Magazin Sadakatsiz dizisinde senaryo değişiyor! Asya Günalan Tekirdağ’a bomba gibi düşecek

Sadakatsiz dizisinde senaryo değişiyor! Asya Günalan Tekirdağ’a bomba gibi düşecek

Magazin

Sadakatsiz dizisinde senaryo değişiyor! Asya Günalan Tekirdağ’a bomba gibi düşecek

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz transfer. Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi kadrosuna sevilen oyuncu Bennu Yıldırımlar da dahil oldu.

11 Mayıs 2021, Salı 21:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BBC yapımı Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Sergen’in tedavisinin devam ediyor oluşu senaristleri yeni arayışlara itti.

Bennu Yıldırımlar da kadroda

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Senaryosunda değişikliğe gidilecek olan Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar konuk oluyor. Tecbüreli oyuncu, ‘Asya’nın geçmişinden gelen hiç tanımadığı ‘Asya Günalan’ karakterine hayat verecek. Tekirdağ’a bomba gibi düşecek. ‘Sadakatsiz’ her çarşamba akşamı ekranda.

Sadakatsiz 29. bölüm özeti

Derin’in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Filiz Özkol
11 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Özçivit off-road turunda