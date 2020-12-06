Magazin Sadakatsiz dizisinde Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor

Sadakatsiz dizisinde Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor

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Sadakatsiz dizisinde Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor

Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz'de heyecan dorukta. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanmayan dizinin son bölümü bu hafta çarşamba ekrana gelecek. Sadakatsiz 9. bölüm fragmanında yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kafasını karıştırmaya çalışıyor! Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı ve Sadakatsiz yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde...

06 Aralık 2020, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

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Sadakatsiz 8. bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 25 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, her şeyi Ali'ye anlatıyor. Olayların artık önüne geçemeyen Asya, Ali'yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Volkan, Ali'yi ondan alacağını ve Asya'nın yaptıklarını anlatacaklarını söylüyor. Asya, daha fazla zaman kaybetmek istemiyor ve Ali'yi okuldan aldığı gibi gidiyor. Onların peşine düşen Volkan, bir süre sonra izlerini kaybediyor. Asya, Ali'yi geri kazanabilecek mi? Yoksa Ali'nin gözü önünde bir hata mı yapacak?

Asya'dan Volkan'ı yakacak muhteşem plan!

Asya ve Volkan arasında çıkan tartışma arbedeye dönüşüyor. Ali’yi alıp kaçan Asya eve dönüyor. Peşlerinden giden ancak onları bulamayan Volkan, eve gidiyor. Asya, Ali’yi öldürdüğünü ima ediyor. Volkan, onu ağzından çıkanlarla deliye dönüyor. Oğluna zarar vermesini kabullenemeyen Volkan’ın gözü dönüyor ve Asya’nın üzerine gidiyor. İkili arasında kavga büyüyünce Asya yere düşüyor ve başını çarpıyor. Tam da o anda Ali geliyor ve annesinin o halini görünce babasından uzaklaşıyor. Peki Asya amacına ulaşabilecek mi?

Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı - 1


Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı - 2 için tıklayınız


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