Sadakatsiz dizisinde yer yerinden oynayacak

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz'de heyecan dorukta. Bu hafta yılbaşı nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmayınca izleyici hayal kırıklığına uğrasa da Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı ile heyecan yine tavan yaptı. Sadakatsiz 12. son bölüm final sahnesinde Volkan'ın gizli telefonunu bulan Derin, ihanet şokuyla sarsıldı! Asya'nın başına gelenlerin aynısını yaşayan Derin, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Peki Volkan, şimdi ne yapacak? Asya'ya saldıran kişi Selçuk mu? Sadakatsiz 13. Bölüm fragmanı ve detaylara buyurun...

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayında! Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?





Sadakatsiz 12. bölümde neler oldu?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

Derin hırsından ne yapacağını bilemedi!

Vakfın kermesinde Bahar ve Asya'yı gören Derin, sinirlerine hakim olamadı. Bahar'ın standından Zeynep'e hediye almaya gelen Volkan, Derin'i yanında buldu. Derin, Bahar'a olan tavrını belli ederken onun standından bir şey almak istemedi.

Bahar'ın Volkan'la konuşmalarından sonra daha da sinirlenen Derin, Bahar'ı tuvalette yakaladı. Bahar'ı uyardığı esnada Asya da geldi. Öfkeden gözü kimseyi görmeyen Derin, Bahar'dan sonra da Asya'ya kin kustu. Asya ve Derin arasında gergin bir konuşma geçerken Asya'nın Volkan'la ilgili söyledikleri de soru işaretlerine neden oldu.

Derin için film şimdi başlıyor

Son zamanlarda Volkan'ın tuhaf davranışları ve sürekli bir bahaneyle Asya'nın yanına gitmesi, Derin'in dikkatini çekiyor. Bir süre sonra kafasında kurmaya başlayan Derin, içten içe huzursuz oluyor. Bu durumu fark eden Gönül, Volkan'ın peşine adamını takıyor ve takip ettiriyor. Volkan'ı takip eden kişi an be an Derin'e bilgi geçiyor. Ancak Volkan'ın ofiste bir telefonu daha olduğunu duyan Derin için ise film şimdi başlıyor. Volkan'ın ofisine giden ve eşyalarını karıştıran Derin, telefonu buluyor. Bir anda aklına Asya'nın yaşadıkları geliyor ve aynılarını yaşayacağını düşünüyor.

Mert bir kez daha ihanet etti

Mert, Bahar'a bir kez daha ihanet etti. Gittiği restoranda çapkınlık yapan Mert, orada çalışan bir kadının oltasına geldi. Kadının telefon numarasını alan ve onunla buluşmak için evden çıkan Mert, yine şaşırtmadı. Bahar'a yalan söyleyerek evden ayrılan Mert'in ihaneti geceye damga vurdu. Mert'ten şüphelenen Bahar ise onu sorgulamaya başladı. Peki Mert, akıllanacak mı? Bu kadın ona kurulmuş bir tuzak mı?

